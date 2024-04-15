مقاوم سازی مسکن روستایی در شهرستان گناوه به ۷۳ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر صالحی عصر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه به مناسبت دهه حساب ۱۰۰ امام راحل (ره) و سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: امروز در ۲ حوزه بهسازی معابر روستایی و بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در شهرستان گناوه پروژه‌هایی افتتاح شد.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: استان بوشهر دارای ۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار با جمعیت ۷۳ هزار و ۱۱ خانوار است که ۶ هزار و ۱۱۱ خانوار در شهرستان گناوه هستند.

وی گفت: امروز در جزیره شمالی در شهرستان گناوه ۴ هزار و پانصدمین واحد مقاوم سازی شده مسکن روستایی استان بوشهر افتتاح شد.

وی بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها از محل اعتبارات در نظر گرفته شده تسهیلات بهسازی مسکن روستایی با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان متمم، به ازای هر واحد انجام شده است.

صالحی با بیان اینکه مقاوم سازی مسکن روستایی در استان بوشهر معادل ۶۳ درصد است بیان کرد: میانگین مقاوم سازی مسکن روستایی در سطح ملی ۵۳ درصد است که استان بوشهر با توجه به میزان مقاوم سازی ۶۳ درصدی، از میانگین کشوری بالاتر است.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ادامه داد: در شهرستان گناوه اتفاق بسیاری خوبی در مقاوم سازی مسکن روستایی صورت گرفته و این میانگین به ۷۳ درصد رسید که از میانگین استانی نیز بالاتر است.

وی بیان کرد: این امر تنها با پیگیری‌های فرماندار شهرستان، بخشداران، دهیاران و شوراهای روستاها و مردم روستاها و همکاران در بنیاد مسکن شهرستان محقق شده است که قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه در حوزه بهسازی معابر روستایی نیز فعالیت‌های خوبی در سطح استان بوشهر انجام شده است، گفت: همه ۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان بوشهر دارای طرح هادی مصوب هستند که حداقل یک بار اجرای طرح هادی در تمامی روستاها به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام شده است.

صالحی بیان کرد: اعتبارات در سطح روستاها از سه محل اعتبارات تملک دارایی، ملی (قیر رایگان) و یا مسئولیت‌های اجتماعی استفاده شده است.

وی گفت: از هر سه نوع اعتبارات در شهرستان گناوه نیز استفاده شده است و در بالغ بر ۲۷ روستا معادل ۴۰ میلیارد تومان با هم افزایی اعتبارات دهیارها و ملی، طرح‌ها اجرا شده است.

وی یادآور شد: در سطح استان بوشهر نیز بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار استانی در نظر گرفته شده است و همچنین اعتباری بالغ بر ۱۸۲ میلیارد تومان از محل اعتبار ملی و همین مبلغ نیز از محل همیاری دهیاران روستاها را تأمین شده است.