دستور وزیر ارتباطات برای راه اندازی فیبرنوری در یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین جلسه بررسی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در سال ۱۴۰۳ به ریاست عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور جمعی از معاونان وزیر، مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شد.

وزیر ارتباطات در این جلسه ابتدا با اشاره به پاسخ پهپادی و موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به جنایت صهیونیست‌ها علیه کنسولگری کشورمان در دمشق گفت: اقدام مقتدرانه، بازدارنده، افتخارآفرین، دقیق و حساب شده نیروی‌های مسلح کشورمان در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی جای تبریک و دست مریزاد ویژه به نیروهای مسلح کشورمان بویژه نیروی هوافضای سپاه پاسداران دارد؛ اقدامی که دل همه آزادگان جهان را شاد کرد.

وی افزود: رژیم کودک کش صهیونیستی در ماه‌های گذشته جنایت‌هایی را در غزه رقم زده بود که در تاریخ بشریت بی سابقه بود که البته ماهیت این رژیم را بیش از پیش برای همه آزادگان جهان نمایان کرد و مردم جهان دیدند که چگونه نیروهای مسلح کشورمان پاسخی درخور و مقتدرانه به این رژیم دادند که باید ضمن شکرگذاری از این عزیزان تقدیر و تشکر کرد.

زارع پور در ادامه با اشاره به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها گفت: کاری که با یکدیگر و در کنار هم نزدیک به دو سال شروع کردیم کار بسیار بزرگی بود که می‌تواند مسئله ارتباطات کشور را به شکلی اساسی و ریشه‌ای تا چند دهه آینده حل کند.

وی افزود: تاکنون برای تحقق اهداف تعیین شده در این پروژه، مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‌ایم که خوشبختانه با پیگیری و همراهی همه جانبه مسائل و مشکلات یکی پس از دیگری حل شده است به طوری که اکنون می‌توانیم بگوییم که این پروژه به نقطه مطلوبی رسیده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای به سرانجام رساندن و نهایی کردن این پروژه در سال جاری باید با حداکثر سرعت حرکت کرد و امسال سال طلایی برای این پروژه است، تصریح کرد: عمده سختی‌ها و ناهمواری‌ها پشت سر گذاشته شده است و مسیر پیش روی این پروژه اکنون هموار شده است که آخرین آن مصوبات خوبی است که در حمایت از پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در قانون بودجه کشور وضع شده است که مهمترین آنها الزام قانونی به صدور مجوز حفاری و نصب تجهیزات توسط شهرداری‌ها و ادارات کل راهداری ظرف ۱۵ روز برای اپراتورهای مورد تأیید وزارت ارتباطات است.

زارع پور با اشاره به اینکه اکنون دغدغه جدی و مشکل غیرقابل حلی باقی نمانده است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم تمامی اپراتورها و مدیران استانی تمام قد و تمام وقت پای کار بیایند تا پوشش فعلی در سال جاری حداقل به دوبرابر یعنی ۱۴ میلیون برسد و هم بتوانیم به اهداف تعیین شده برای دستکم ۳ میلیون اتصال فیبرنوری برسیم که این یعنی شش برابر شدن مشترکین فیبرنوری که این امر نیازمند بازنگری در طراحی و مدل اجرایی پروژه است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه برای افزایش آمار اتصال کاربران به فیبر نوری نیز باید پوشش از ۳۰۰ متر به ۱۰۰ متر کاهش پیدا کند، گفت: اپراتورها نیز حتماً توجه داشته باشند که باید امکان ارائه سرویس اینترنت با سرعت تا هزار مگابیت برثانیه (یک گیگابیت برثانیه) را برای مشترکین فراهم کنند.

وی خطاب به اپراتورهای حاضر در جلسه افزود: همانطور که در پروانه‌های صادره و توافقات آمده است اگر منطقه‌ای در نقشه سامانه iranfttx.ir سبز شد حتماً اپراتور مربوطه باید در کمترین زمان ممکن و حداکثر ظرف یک ماه، سرویس فیبرنوری را برای متقاضی راه اندازی کند.

در ابتدای این جلسه امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی از میزان پیشرفت این پروژه و مشکلات پیش رو ارائه کرد.

وی در بخشی از این گزارش افزود: تعداد شهرهایی که در آن پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها آغاز یا نهایی شده به ۴۳۰ شهر و میزان حفاری به بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر رسیده است و همچنین میزان پوشش از ۲ میلیون ۴۰۰ هزار در ابتدای سال گذشته به بیش از ۷ میلیون پوشش در ابتدای سال ۱۴۰۳ رسیده است.

در ادامه این جلسه، ابتدا مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌های کشور و سپس مدیران اپراتورهای مجری پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به بیان نقطه نظرات، دغدغه‌ها، مشکلات و درخواست‌های خود پرداختند.