به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی دوشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان با اشاره به عملیات سپاه پاسداران در پاسخ به حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق سوریه عنوان داشت: حمله غرور آفرین همراه با اقتدار سربازان رهبر، پاسداران جان بر کف انقلاب اسلامی را تبریک و صمیمانه از این عملیات شجاعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همراهان این عملیات تشکرمی کنیم که وعده صادق مقام معظم رهبری را عملیاتی کرد و موجی از شادی و افتخار در دنیای اسلام نه تنها در ایران اسلامی و کشورهای غیر اسلامی ایجاد کردند.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه پیام این عملیات خیلی مهم و ارزشمند بود، افزود: وعده صادق مقام معظم رهبری که نشأت گرفته از کلام الله مجید است اجرا شد.

وی یاد آور شد: پیام دیگر این عملیات حمایت و دفاع از کیان ایران اسلامی بود زیرا کنسولگری ایران در سوریه جز سر زمین و کیان ایران اسلامی بشمار می‌رفت که حمله به این نقطه در واقع حمله به ایران اسلامی بود.

رئیس شورای اداری تنگستان با اشاره به اینکه در این عملیات بیش از ۱۰ کشور غربی به رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم جهت ساقط کردن موشک‌ها و پهپادها کمک رسانی و حمایت می‌کردند ادامه داد: این عملیات یک پیام خیلی مهم دیگر نیز هم برای مردم کل دنیا و هم ایران اسلامی داشت که به فرمایش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که ما می‌توانیم با امکانات، تجهیزات و اراده خود کاری کنیم تا دول استکباری نتوانند مقاومت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات برای ما مدیران هم یک پیام مهم است که با اراده و شجاعت می‌توانیم امروز بسیاری از نیازها و خواست‌های مردم را اجابت کنیم.

لطفی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ که به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم توسط مقام معظم رهبری نام گذاری شده باید توجه داشت امروز در ایران اسلامی زمینه رشد و پیشرفت خیلی از موضوعات فراهم شده که با حضور مردم بوده است.

فرماندار تنگستان ادامه داد: بسیاری از توانمندی‌هایی که در نظام اسلامی ایجاد شده با حضور مردم اتفاق افتاده باید از این ظرفیت مردم در بخش‌های متفاوت فکری، علمی، آموزشی و همچنین در حوره اقتصادی که می‌توانند بیشتر نقش آفرینی داشته باشند استفاده کرد.

رئیس شورای اداری تنگستان افزود: همه دستگاه‌های اجرایی بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری که بر اساس یک مطالبه دقیق و راهبر کلی نظام ترسیم شده ما مدیران اجرایی از ظرفیت مردم استفاده کنیم تا بتوانیم کاری بیشتر در حوزه اقتصاد انجام شود.

وی باد آور شد: اعتبارات در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ در صد تخصیص یافته در مقایسه با سنوات گذشته عدد مناسبی بود و اعتبارات سال ۱۴۰۱ نیز ۸۰ درصد تخصیص داشته است ضمن اینکه در حوزه طرح‌های ملی هم کارهای خیلی خوبی خارج از این تخصیص‌ها از جمله بزرگراه‌های؛ راه آهن، سد؛ بندر سازی و اسکله و… در حال انجام است.

لطفی بیان کرد: یک فرصت خوب برای تنگستان با پشتیبانی مالی و اعتباری که در حال انجام است خیلی بیشتر از گذشته است تا بتوانیم از کارهای کامل‌تری در شهرستان از اعتباری که بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان و اعتبارات ارزش افزوده در اختیار دهیاران و شهرداری‌ها قرار گرفت باید از این فرصت اعتباری بسیار خوب جهت طرح‌هایی که از سال گذشته در شهرستان شروع شده یا طرح‌هایی که از گذشته مانده برای تکمیل آنها مانند مجتمع فرهنگی و هنری دلوار استفاده شود.

فرماندار تنگستان بیان کرد: ضروری است مدیران شهرستان در حوزه کاری خود با مردم، رسانه‌ها گفتگو کنند و پیگیری اجرای برنامه کاری حوزه خود نیز باشند و گزارشی از کارهای انجام شده در شهرستان به فرمانداری ارائه کنند.

رئیس شورای اداری تنگستان اضافه کرد: از ابتدای دولت سیزده تا پایان ۱۴۰۲ در شهرستان قریب به ۱۰ مدرسه از یک کلاسه تا نه کلاسه که فرایندش از سال‌های گذشته شروع شده بود و کمترین پیشرفت فیزیکی داشتند تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارهایی که ابتدای دولت وجود داشت تنگستان یکی از شهرستان‌هایی بود که بیشترین مدارس تخریبی در استان داشته است تصریح کرد: یک کار مشترک بین نو سازی مدارس استان و تنگستان که منابع آن ملی و استانی به صورت متمرکز و هم افزایی در قالب یک تفاهم نامه‌ای انجام می‌شود و منابع آن هم تخصیص خورده ۱۲۸ کلاسه درس در شهرستان احداث و ظرف مدت حداکثر سه سال نوسازی، تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

لطفی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی تنگستان باید توجه داشته باشند بحث رسیدگی به درخواست‌های مردمی که در روز دیدار مردمی مراجعه می‌کنند بسیار مهم است که غالب آنها خیلی سنگین، پیچیده و مشکلی زیاد نیست.

وی اضافه کرد: جای تشکر دارد که بعضی مدیران سریعاً در برآورده کردن درخواست آنی اقدام می‌کنند گرچه بعضی درخواست‌های خیلی طولانی شده مانند چاه‌های فرم شماره یک در شهرستان بوده است که بخشنامه آن ۱۲ سال پیش اعلام شده بود که می‌شود چاه‌ها در این دستور العمل ساماندهی کرد.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: کارهای بسیار خوبی در حوزه‌های متفاوت شهری، روستایی، خدمات، زیرساختی در شهرستان انجام شده است که به خوبی به مردم گزارش نشده است یکی از برنامه‌هایی که امسال در دستور کار قرار دارد در ماه دو روز کار رسانه‌ای خوب با حضور صداوسیما، خبرنگاران بومی و استانی و مدیران کل استانی فعالیت‌های دولت مردمی سیزدهم بیشتر به مردم گزارش خواهیم کرد.

رئیس شورای اداری تنگستان یاد آور شد: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید برنامه‌های کاری خود در حوزه شهری و روستایی شهرستان در طول هفته را به فرمانداری ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه در آستانه فصل تابستان و هوای گرم قرار داریم نیاز است در مصرف برق، آب و موضوعات خدماتی برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی لازم انجام گیرد بیان کرد: آب و برق تنگستان لازم است در خصوص مدیریت برق، آب و پشتیبانی این دو موضوع برنامه لازم، با دقت طراحی و اطلاع رسانی لازم به مردم داشته باشند

لطفی در پایان این نشست از امامان جمعه شهر اهرم و دلوار که با مدیریت بسیار خوبی در برگزاری ترتیل خوانی قرآن در ماه رمضان و فرماندهان سپاه ناحیه امام علی (ع) تنگستان و امام حسین (ع) دلوار که پشتیبانی خوبی داشته‌اند تقدیر و تشکر کرد.

در پایان این نشست تفاهم نامه ساخت ۱۲۸ کلاسه درس در تنگستان بین نوسازی مدارس استان و فرماندار تنگستان به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان امضا شد