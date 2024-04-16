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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۴۰

اعلام محدودیت‌های ترافیکی روز ارتش در اصفهان

اعلام محدودیت‌های ترافیکی روز ارتش در اصفهان

اصفهان -رییس پلیس راهور استان اصفهان محدودیت‌های ترافیکی رژه روز ارتش را در اصفهان اعلام کرد.

سرهنگ علی اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به دلاورمردان ارتش و تقدیر و تشکر از همشهریان به پاس همکاری همیشگی در مراسم‌های مختلف اظهار کرد: در راستای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش محدودیت‌های تردد و ممنوعیت‌های توقف اجرا خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس از ساعت یک بامداد ۲۹ فروردین تا پایان مراسم توقف هر نوع وسیله نقلیه در طول خیابان فرایبورگ، خیابان فیض، ضلع شمالی و جنوبی خیابان آزادگان و دورتادور میدان بسیج ممنوع است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تاکید کرد: همچنین از ساعت ۶ صبح فردا، تردد هرگونه وسیله نقلیه از تقاطع‌های آزادی- فرایبورگ، شیخ صدوق- سعادت آباد، فرایبورگ- سعادت آباد، فیض خیابان آیت الله حاج آقا رحیم ارباب به سمت میدان بسیج و گلستان معطر شهدا و همچنین کلیه خروجی‌های بزرگراه شهید همت و میدان شهید لاوی به سمت گلستان شهدا ممنوع خواهد بود.

وی گفت: شهروندان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 6079401

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