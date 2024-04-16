سرهنگ علی اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به دلاورمردان ارتش و تقدیر و تشکر از همشهریان به پاس همکاری همیشگی در مراسم‌های مختلف اظهار کرد: در راستای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش محدودیت‌های تردد و ممنوعیت‌های توقف اجرا خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس از ساعت یک بامداد ۲۹ فروردین تا پایان مراسم توقف هر نوع وسیله نقلیه در طول خیابان فرایبورگ، خیابان فیض، ضلع شمالی و جنوبی خیابان آزادگان و دورتادور میدان بسیج ممنوع است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تاکید کرد: همچنین از ساعت ۶ صبح فردا، تردد هرگونه وسیله نقلیه از تقاطع‌های آزادی- فرایبورگ، شیخ صدوق- سعادت آباد، فرایبورگ- سعادت آباد، فیض خیابان آیت الله حاج آقا رحیم ارباب به سمت میدان بسیج و گلستان معطر شهدا و همچنین کلیه خروجی‌های بزرگراه شهید همت و میدان شهید لاوی به سمت گلستان شهدا ممنوع خواهد بود.

وی گفت: شهروندان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

