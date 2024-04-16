به گزارش خبرنگار مهر، پس از کناره‌گیری «قربان بردیف» در اواسط نیم فصل اول سال ۰۲- ۱۴۰۱ با اعلام باشگاه تراکتور «پاکو خمز» در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب و معرفی شد. مربی‌ای که با پیش از تراکتور هدایت تیم ایباز در لالیگا ۲ را بر عهده داشت و برای تجربه چالشی جدید تصمیم گرفت تا کار خود را در فوتبال ایران پیگیری کند.

خمز کار خود را با پیروزی یک بر صفر برابر پیکان در تاریخ ۲۹ آذر شروع کرد تا هواداران تراکتور به حضور این مربی در تیم خود امیدوار باشند. تراکتور دو دیدار بعدی خود را در آن فصل به ترتیب برابر مس کرمان و نساجی با نتیجه تساوی و شکست به پایان رساند. خمز از اولین محک جدی خود برابر استقلال تهران دیدار پایانی نیم فصل اول قرار گرفت و شاگردان این مربی توانستند میهمان خود را با نتیجه دو بر صفر شکست دهند.

شکست تلخ برابر استقلال و حذف از جام حذفی

خوشی هواداران تراکتور دوام چندانی نداشت و تراکتور با هدایت خمز در اولین بازی جام حذفی خود در سال ۱۴۰۱ برابر استقلال تهران قرار گرفت و آبی‌های پایتخت موفق شدند با نتیجه دو بر یک حریف خود را شکست دهند تا علاوه بر شکست در لیگ برتر، تراکتور را هم از جام حذفی کنار بزنند. شکست تلخ ۳ بر ۲ برابر پرسپولیس دیگر نتیجه تلخ تراکتور با خمز در لیگ فصل گذشته بود. اوج ناکامی خمز با تراکتور را می‌توان به دیدار برگشت برابر استقلال تهران در فصل بیست و دوم اشاره کرد که با توجه به عدم استقبال هواداران استقلال تهران از تیم خود در ورزشگاه آزادی حضور هواداران بیشتر تراکتور بیانگر حمایت آنها از تیم خود در یک بازی خارج از خانه بود اما سرخ‌های تبریزی در عین ناباوری و با نتیجه سنگین ۷ بر یک نتیجه را به استقلال «ریکاردو ساپینتو» واگذار کردند تا هفته پایانی لیگ را به بدترین شکل ممکن تجربه کنند.

تراکتور در پایان فصل بیست و دوم با ۵۲ امتیاز در جایگاه چهارم جدول ایستاد و توانست جواز حضور در مرحله پلی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند.

شکست برابر الشارجه و پایان رؤیای حضور در آسیا

هواداران تراکتور امیدوار بودند تا با توجه به حضور خمز از ابتدای فصل بیست و سوم تیمی را ببینند که مدعی قهرمانی باشد و همچنین بتواند به عنوان یکی از نماینده‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف حریفان برود اما این آرزوی آنها نیز رو به نابودی رفت.

تراکتور فصل بیست و سوم را با دو شکست متوالی برابر تیم‌های سپاهان و پرسپولیس شروع کرد؛ پس از این دو بازی، تراکتور در یکی از مهم‌ترین دیدارهای خود در پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم الشارجه امارات رفت که با استقبال گسترده هواداران تبریزی در ورزشگاه یادگار امام همراه شد اما تراکتور آن بازی را با نتیجه ۳ بر یک واگذار کرد تا نتواند جواز حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان را به دست آورد. پس از شکست برابر الشارجه، تراکتور ۴ پیروزی متوالی را برابر تیم‌های مس رفسنجان، استقلال خوزستان، هوادار و آلومینیوم اراک به دست آورد تا اوضاع این تیم کمی رو به بهبودی رود.

عدم موفقیت برابر تیم‌های بزرگ

پس از این ۴ دیدار، روند نزولی تراکتور بار دیگر آغاز شد و در ۴ دیدار بعدی خود تنها توانست نساجی را شکست دهد و مهم‌تر از آن بار دیگر نتیجه را به استقلال تهران واگذار کرد تا خمز نشان دهد تیم او توانایی رو در رو شدن با تیم‌های بزرگ را ندارد. تراکتور پس از شکست برابر استقلال، ۴ بازی باقی مانده خود تا پایان نیم فصل را با ۳ پیروزی و یک تساوی به پایان رساند. پیش از شروع نیم فصل دوم تراکتور در رقابت‌های جام حذفی توانست چوکا تالش را مغلوب کند تا با روحیه بالا رو در روی حریفان در لیگ برتر قرار گیرد. تراکتور در اولین بازی خود در نیم فصل دوم به مصاف پرسپولیس رفت که باز هم نتیجه را به این تیم واگذار کرد و این بار شاگردان خمز با نتیجه دو بر صفر از زمین خارج شدند.

سال ۱۴۰۳، با انجام ۳ بازی متوالی برای تراکتور در ورزشگاه یادگار امام همراه شد که فوتبال دوستان شاهد حضور تاریخی هواداران این تیم برابر سپاهان بودند و با اینکه بازیکنان تراکتور چندین موقعیت برای گلزنی داشتند اما در پایان این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. پس از آن تراکتوری‌ها این بار از تیم آلومینیوم پذیرایی کردند که باز هم در کسب پیروزی ناکام بودند و بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

پایان خمز در تراکتور

دیدار با ذوب آهن در هفته بیست و سوم لیگ برتر اوج ناامیدی در تراکتور خمز بود که این تیم با شکست سنگین ۴ بر یک مغلوب میهمان خود شدند تا همین بازی آخرین حضور خمز و دستیارانش بر روی نیمکت تراکتور باشد و آنها خداحافظی تلخی با پرشورها داشته باشند.

تراکتور در حال حاضر با ۴۰ امتیاز در مکان سوم جدول قرار دارد و هنوز تکلیف جانشین خمز در این تیم مشخص نشده است.