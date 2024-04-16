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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۷

رئیس اورژانس شهرستان بم عنوان کرد؛

مصدوم شدن ۹ نفر بر اثر تصادف زنجیره‌ای در محور بم _ ریگان

مصدوم شدن ۹ نفر بر اثر تصادف زنجیره‌ای در محور بم _ ریگان

کرمان_رئیس اورژانس شهرستان بم از مصدوم شدن ۹ نفر بر اثر تصادف زنجیره‌ای محور بم _ ریگان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدبارانی، صبح سه شنبه گفت: امروز صبح در محور شهرستان‌های بم _ ریگان چند خودرو با هم برخورد داشتند که منجر به مصدومیت ۹ نفر شد.

وی افزود: مصدومان این حادثه توسط چندین دستگاه آمبولانس به بیمارستان پاستور بم منتقل شده‌اند.

کد مطلب 6079544

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