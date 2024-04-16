به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدبارانی، صبح سه شنبه گفت: امروز صبح در محور شهرستان‌های بم _ ریگان چند خودرو با هم برخورد داشتند که منجر به مصدومیت ۹ نفر شد.

وی افزود: مصدومان این حادثه توسط چندین دستگاه آمبولانس به بیمارستان پاستور بم منتقل شده‌اند.