به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدبارانی، صبح سه شنبه گفت: امروز صبح در محور شهرستانهای بم _ ریگان چند خودرو با هم برخورد داشتند که منجر به مصدومیت ۹ نفر شد.
وی افزود: مصدومان این حادثه توسط چندین دستگاه آمبولانس به بیمارستان پاستور بم منتقل شدهاند.
کرمان_رئیس اورژانس شهرستان بم از مصدوم شدن ۹ نفر بر اثر تصادف زنجیرهای محور بم _ ریگان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدبارانی، صبح سه شنبه گفت: امروز صبح در محور شهرستانهای بم _ ریگان چند خودرو با هم برخورد داشتند که منجر به مصدومیت ۹ نفر شد.
وی افزود: مصدومان این حادثه توسط چندین دستگاه آمبولانس به بیمارستان پاستور بم منتقل شدهاند.
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