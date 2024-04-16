به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شهاب سفالمنش با بیان اینکه تیم ملی از هر نظر آماده درخشش در آسیاست گفت: تمرکز ما در تیم ملی بر کار حرفهای، آنالیز رویکرد حریفان و ارتقای کیفیت بازیکنان و آماده کردن روحی و جسمی آنها برای کارزار جام ملتهای آسیاست. اردوهای منظم و پرفشاری برگزار کردیم و شرکت در تورنمنت ویتنام در خلال تعطیلات نوروز به آمادگی هر چه بیشتر تیم کمک کرد.
وی گفت: یکی از وظایف ما در کادر فنی تیم ملی، بررسی دقیق و بیطرفانه عملکرد بازیکنان در لیگ بود، بدون تردید لیگ فوتسال ایران با توجه به وجود استعدادهای ناب، فشردگی و نظم برگزاری و حضور مربیان با دانش از لیگهای بسیار خوب دنیاست. ما برای انتخاب بازیکنان و دعوت به تیم ملی با آقای شمسایی جلسات متعددی برگزار کردیم و معتقدیم بازیکنانی که در جام ملتها به میدان میروند، آمادهتر ینهای حال حاضر کشور هستند.
سفال منش در تیم ملی گفت: در کنار طراحی و اجرای تمرینات، کادر فنی بخش زیادی از تمرکزش را روی موضوع ارتقای سطح توانمندی بازیکنان جوان گذاشت، ما به جوانها برای بازی مقابل تیمهای بزرگی مثل برزیل و روسیه فرصت دادیم. نشستن روی نیمکت در برزیل و جلوی چشم هزاران تماشاگر برای بازیکنی که نخستین گامهای ملیپوش شدن را بر میدارد تجربه گرانبهایی است چه رسد به چند دقیقه بازی کردن. حفظ توازن تجربی در یک تیم ورزشی کار دشواری است و بازیکنان جوان باید گام به گام این مسیر را طی کنند که هم اشباع نشوند و هم اگر روز و تجربه عملکردی بدی داشتند دچار فروپاشی نشوند.
وی گفت: به واسطه همکاری مستمری که با AFC در زمینه آموزش فوتسال دارم و تجربه حضور در برنامههای توسعهای فوتسال در کشورهای کانادا، لبنان، ویتنام، ترکمنستان و … داشتهام، یکی از مهمترین تفاوتهای فوتسال نسبت به گذشته را ورود مربیان صاحب سبک به قاره میدانم، شما ببینید در همین مسابقات جام ملتهای تایلند چندین مربی با سابقه قهرمانی در جام جهانی و جام باشگاههای اروپا حضور دارند، این یعنی باید از تصور کلیشهای پرطرفدار در مورد اینکه در آسیا فقط دو قدرت بزرگ وجود دارد گذر کنیم و با احترام بیشتری نسبت به رقبا اظهارنظر کنیم.
وی با اشاره به تحول در فوتسال نوین گفت: بیش از هر زمان دیگری تیمها در حال رصد عملکرد همدیگر هستند، سرمربی افغانستان برای بررسی حریفان در تورنمنت برزیل به این کشور سفر کرد و بازیها را از نزدیک دید. البته من باور دارم که میان دسترسی به دیتا و تحلیل دیتا باید تفاوت قائل شد. با وجود نرمافزارهای مختلف امروز به راحتی میشود یک بازی را آنالیز آماری کرد اما تحلیل درست این دادهها و انجام واکنش درست در قبال اقدامات حریف بر اساس دادههای آماری یک دانش دیگر است.
کمک مربی تیم ملی فوتسال گفت: بازیکنان ما از دیدار دو سال پیش در جام ملتهای آسیا مقابل ژاپن درسهای خوبی گرفتند که قطعاً انتظار میرود در تایلند با نگرشی حرفهایتر بازی کنند. باید از پیشکسوتان و منتقدانی که در دو سال گذشته دلسوزانه نظراتشان را بیان کردند تشکر کنم، فوتسال یک ورزش ایستا نیست، در این رشته تاکتیک و سبکها هر روز به روز میشوند و نمیشود به گذشته درخشان اکتفا کرد، ما برای قهرمانی به تایلند آمدهایم و شاید جز معدود تیمهای ورزشی کشور هستیم که همه از ما فقط قهرمانی میخواهند، این یک چالش خوشایند برای ما و بازیکنان است و بیصبرانه منتظر شروع تورنمنت هستیم.
دستیار اول سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: باید از کلیشهها گذر کرد و به پیشرفت فوتسال در آسیا احترام گذاشت.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شهاب سفالمنش با بیان اینکه تیم ملی از هر نظر آماده درخشش در آسیاست گفت: تمرکز ما در تیم ملی بر کار حرفهای، آنالیز رویکرد حریفان و ارتقای کیفیت بازیکنان و آماده کردن روحی و جسمی آنها برای کارزار جام ملتهای آسیاست. اردوهای منظم و پرفشاری برگزار کردیم و شرکت در تورنمنت ویتنام در خلال تعطیلات نوروز به آمادگی هر چه بیشتر تیم کمک کرد.
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