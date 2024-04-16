شناسایی فرار مالیاتی ۳ هزار میلیارد تومانی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یکصد مودی فاقد پرونده مالیاتی در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: در مجموع بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این زمینه شناسایی و برگ تشخیص مالیات مربوطه صادر شده است.

شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: با بررسی بارنامه‌های صادره از مبدا استان خراسان رضوی در سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ و با لحاظ بیشترین بارنامه صادره برای یک نفر، یکصد مودی فاقد پرونده مالیاتی شناسایی و برای این تعداد مودی، ۴۰۳ فقره برگ تشخیص مالیاتی بالغ بر یک هزار و ۲۷۷ میلیارد ریالی (۱۲۷ میلیارد تومان) صادر شده است.

وی افزود: همچنین یک هراز و ۷۶ فقره برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده با مبلغ ۳۱ هزار و ۶۲۷ میلیارد ریال (۳ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان) مالیات و عوارض قابل مطالبه از مودیان یادشده در مرحله صدور است.