به گزارش خبرگزاری مهر، «سید احمدرضا دستغیب» در جلسه شورای معاونین این نهاد نظارتی، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی را مقتدرانه توصیف کرد و اظهار داشت: پس از اقدام قاطعانه نیروهای مسلح کشورمان دنیا وارد یک مرحله خاص و جدید شده و امروز چشم امید تمام ملت‌های آزاده به ایران است. در این حوزه هم، بار سنگینی روی دوش نیروهای مسلح ما نیز قرار دارد، بر همین اساس همه باید کمک کنند تا بنیه دفاعی کشور بیش از پیش تقویت شود و یکی از راهکارهای این مهم نیز تحقق منابع مرتبط با این موضوع است.

دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اهتمام تمام دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی شدن شعار سال تاکید کرد و افزود: دیوان محاسبات می‌تواند با تنظیم گری، هدایت و ارائه راهکار به مجموعه‌های مختلف نقش آفرینی ویژه‌ای در حوزه تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" داشته باشد.

وی بیان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها تبدیل به بنگاه‌دار در کشور شده‌اند و همین موضوع سبب شده تا نقش مردم در اقتصاد و جهش تولید کمرنگ شود بر همین اساس باید با واگذاری واقعی بنگاه‌ها به مردم، یک گام اساسی در جهت تحقق شعار سال برداشت.

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه شفافیت در حوزه‌های مختلف باید افزایش یابد افزود: یکی از دلایلی که بخش خصوصی رغبتی برای مشارکت در بسیاری از بخش‌ها از خود نشان نمی‌دهد به خاطر واقعی نبودن قیمت‌ها است، در این حوزه نیز دستگاه‌های متولی باید اقدامات لازم را برای واقعی شدن قیمت‌ها انجام دهند.