حضور حمایتی اعضای مجمع شطرنج در وزارت ورزش/ اسبقیان استقبال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طولانی شدن دوره سرپرستی در فدراسیون شطرنج اعتراض برخی از اعضای مجمع این فدراسیون را به همراه داشته است طوریکه تعدادی از آنها امروز سه شنبه (۲۸ فرودین) به محل وزارت ورزش رفتند تا درخواست رسمی خود برای برگزاری زودتر انتخابات این فدراسیون را مطرح کنند.

البته که برگزاری انتخابات فدراسیون شطرنج با حضور شادی پریدر سرپرست فعلی فدراسیون، خواست اعضایی است که به وزارت ورزش رفتند. البته ۴۰ نفر از اعضای مجمع نیز با ارسال نامه ای به کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان از وی خواسته اند زمینه حضور شادی پریدر در انتخابات را فراهم کنند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش اعضای مجمع فدارسیون شطرنج را به داخل وزارتخانه پذیرفته و از درخواست آنها برای حمایت از پریدر استقبال هم کرده است.

فدراسیون شطرنج از خرداد سال گذشته و با استعفای حسن تامینی وارد دوره سرپرستی شد. شهرام عظیمی از ۲۳ خرداد سرپرست این فدراسیون شد اما درادامه و از ۲۷ آذر این مسوولیت به شادی پریدر سپرده شد.