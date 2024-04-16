به گزارش خبرنگار مهر، امیر «کیومرث حیدری» فرمانده نیروی زمینی ارتش در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت ۲۹ فروردین روز نیروی زمینی ارتش برگزار شد، با تبریک موفقیت عملیات سپاه علیه رژیم صهیونیستی طی سخنانی اظهار داشت: نیروهای مسلح ما به حق پاسخ قاطعی به تجاوزگری رژیم صهیونیستی دادند و ثابت کردند این رژیم صهیونیستی با وجود ادعاهایی که دارد، خانه‌ای سست‌تر از لانه عنکبوت دارد.

وی با تبریک فرارسیدن روز ۲۹ فروردین گفت: این روز به عنوان تولد ارتش اسلامی و انقلابی است و ما باید توجه داشته باشیم که این ارتش قابل قیاس با پیش از انقلاب اسلامی نیست و با انقراض رژیم پهلوی ارتش آن رژیم هم از بین رفت و ارتش انقلابی تولد یافت.

امیر حیدری ارتش را ارتشی ولایی و انقلابی دانست و گفت: امام خمینی (ره) در سال ۵۸ که نهضت هیچ نیروی دفاعی جز ارتش نداشت و گروهک‌های مختلف در نقاط مختلف کشور به توطئه می‌پرداختند، امام در این روز ارتش انقلابی را تأسیس و تأیید کرد؛ اما از ارتش خواست که به توطئه‌های دشمنان پاسخ قاطع دهد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: ۲۹ فروردین و رژه در محضر امام خمینی (ره) لبیک به ارتش بود که بعد از آن به مناطق مختلف کشور که درگیر توطئه گروهک‌ها شده بود، رفتند و شهدای ارتش تأییدی بر لبیک به فرمان امام خمینی (ره) بود. بعد از آن جنگ بر ما تحمیل شد و هشت سال ارتش و ملت ایران در گیر جنگ شدند و از ۴۳ کشور ما اسیر داشتیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص آمادگی ارتش برای پاسخ به تهدیدات احتمالی رژیم صهیونیستی، گفت: در خصوص عملیاتی که صورت گرفت باید توجه داشته باشیم که نیروهای مسلح تکلیف دارند که از تمامیت ارضی و نظام اسلامی، پاسداری کنند و عملیات «وعده صادق» در راستای همین امر بود؛ نیروهای مسلح ما اگرچه لباس‌های متفاوتی بر تن دارند اما یک هدف داشتند و یک تابو شکنی را رغم زدند که این تابو شکنی تبدیل به یک قاعده شد و ثابت کرد که همانگونه که فرمانده معظم کل قوا فرمودند دوران بزن و در رو تمام شده است.

وی عملیات وعده صادق را عملیاتی در راستای اهداف کشور اعلام کرد و عنوان کرد: آنها کنسولگری جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند و ما اعلام می‌کنیم اگر این تعدی تکرار شود پاسخ ما قاطع‌تر و محکم‌تر خواهد بود؛ امروز هم همه نیروهای مسلح در آمادگی کامل هستند و رژیم کودک‌کش صهیونیستی بداند که دوران بزن در رو تمام شده و قاعده پاسخ قاطع ثابت شده و اگر این رژیم اشتباهی کند پاسخی قاطع‌تر دریافت خواهد کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص نقش نیروی زمینی ارتش در مقابله با توطئه‌ها و شرارت در استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: سطح شرارت در حدی نیست که نیاز به حضور نیروی زمینی ارتش باشد، هم‌رزمان ما در فراجا بر شرایط تسلط کامل دارند و این اقدام کورکورانه و مزدورانه از سوی مزدوران خود فروخته امکان دارد، ما همواره آماده کمک به سایر نیروهای مسلح هستیم اما در این حوادث نیازی مداخله ما نبود.

امیر حیدری سیاست ایران را رعایت حسن همجواری دانست و گفت: ما با همسایگان ارتباط خوبی داریم اما آمادگی پاسخ به هر گونه شرارت را داریم. نیروهای مسلح ایران همواره آماده دفاع از کشور هستند و می‌توانند پاسخ تهدیدات را به بهترین شکل ممکن بدهند.

وی نیروی انسانی را بسیار مهم دانست و گفت: سربازان نیروهای ارزنده‌ای هستند که ما از این نعمت برخورداریم و ما در نیروی زمینی ارتش شرایطی را فراهم کرده‌ایم که بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نخبگان بهره مند شویم در همین راستا با ۱۰۲ شرکت‌های دانش بنیان طرف قرارداد هستیم و با اکثریت دانشگاه‌های کشور ارتباط علنی و فنی داریم و در جهت هوشمند سازی تسلیحات اقدامات بسیاری خوبی انجام شده است و از هوش مصنوعی در انواع موشک‌ها، پهپاد ها و تسلیحات و بالگردها بهره می بریم.



امیر حیدری در خصوص تهدیدات رژیم صهیونیستی گفت: نیروهای مسلح آمادگی کاملی برای پاسخ به تهدیدات احتمالی دارند و تمام قدر در خدمت مردم ایران هستند و آسمان و مرزهای ایران امروز امن ترین مرزهای کشور هستند چون ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح در دریا، هوا و زمین دوشا دوش هم امنیت را بر این عرصه‌ها حاکم کرده‌اند و آمادگی پاسخ به هر تهدیدی در هر سطح و مقطعی وجود دارد.