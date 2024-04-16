نیروهای نظامی استان بوشهر برای هر تهدیدی در آمادگی کامل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح سه‌شنبه در نشست با فرماندهان نظامی و انتظامی و ارتش و سپاه پاسداران استان بوشهر اظهار کرد: نیروهای نظامی استان بوشهر در برابر هر گونه تهدیدی در آمادگی کامل به سر می‌برند.

استاندار بوشهر با تاکید بر آمادگی کامل پدافندی استان بوشهر تصریح کرد: ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد و عملیات وعده صادق، نشان داد که نظام اسلامی، وعده‌های خود را عملی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم استان بوشهر، مردمانی مؤمن و معتقد و مقیّد هستند خاطر نشان کرد: مردم این خطّه در طول تاریخ، اصالت خود را نشان داده اند و زنان و دختران این سرزمین نیز همواره باحیا و باحجاب و دارای عفت، بوده و هستند.

استاندار بوشهر بر لزوم مقابله با مظاهر بدحجابی و بی حجابی در جامعه تاکید کرد و گفت: طرح مقابله با بی حجابی و بدحجابی در راستای صیانت از کیان خانواده‌ها اجرایی شده و امیدوارم مردم مؤمن استان بوشهر، همکاری لازم را داشته باشند.

محمدی زاده ابراز داشت: متولیان امر مقابله با مظاهر بدحجابی، از شیوه‌های ایجابی و توجیهی استفاده می‌کنند و شیوه سلبی و قهری را به کارگیری نخواهند کرد.

در این نشست، فرماندهان نظامی استان نیز گزارشی از آخرین وضعیت دفاعی و پدافندی استان را بیان کردند.