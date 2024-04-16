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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۰

مدیر عامل هلال احمر استان سیستان و بلوچستان:

سیلاب در محور خاش به ایرانشهر جان ۳ نفر را گرفت

سیلاب در محور خاش به ایرانشهر جان ۳ نفر را گرفت

زاهدان_ مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: سیلاب محور خاش به ایرانشهر جان ۳ نفر را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، سید محمد مهدی سجادی در تشریح این خبر، افزود: در پی گیر افتادن یک دستگاه لودر در سیلاب در کیلومتر ۷۵ محور خاش به ایرانشهر سه نفر جان باختند.

وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات بین شهری پلیس راه خاش به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان، اظهار کرد: این حادثه، سه جان‌باخته داشت که نیروهای عملیاتی این جمعیت پس از ارزیابی و انجام اقدامات رهاسازی افراد جان‌باخته را به عوامل قضائی حاصل در محل حادثه تحویل دادند.

این سه نفر اهل خراسان شمالی، قم و طبس بودند که به منظور کمک به همکاران گرفتار در سیل با یک دستگاه لودر رفته بودند و در اثر شدت سیل لودر واژگون شد و هر سه نفر جان باختند.

کد مطلب 6079790

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