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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۶

مسئول واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد:

نمایش سفر به خورشید تولیدحوزه هنری در سوق لنده و دهدشت اجرا شد

نمایش سفر به خورشید تولیدحوزه هنری در سوق لنده و دهدشت اجرا شد

یاسوج- مسئول واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: نمایش «سفر به خورشید» تولید واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری در شهرهای لنده، سوق و دهدشت اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر آئین ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این نمایش به کارگردانی «یاسر خالقی» به مناسبت هفته هنر انقلاب اجرا شد.

وی بیان داشت: این نمایش به کارگردانی یاسر خالقی، و با بازی حمید ویسی، فضل الله باقری، افضل خرمی و یاسر خالقی اجرا شد.

آئین تصریح کرد: این نمایش قصه خانواده عشایری است که برای زیارت امام رضا راهی مشهد می‌شوند، اما در راه این سفر زیارتی برای این خانواده، تجربیات شیرین اتفاق می‌افتد.

وی افزود: این اثر در مرحله نهایی جشنواره روستایی رضوی برای انتخاب برگزیدگان نهایی، روزهای بیست و نهم فروردین تا دوم اردیبهشت ماه در شهر میناب از توابع استان هرمزگان به روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 6079809

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