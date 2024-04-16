نمایش سفر به خورشید تولیدحوزه هنری در سوق لنده و دهدشت اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر آئین ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این نمایش به کارگردانی «یاسر خالقی» به مناسبت هفته هنر انقلاب اجرا شد.

وی بیان داشت: این نمایش به کارگردانی یاسر خالقی، و با بازی حمید ویسی، فضل الله باقری، افضل خرمی و یاسر خالقی اجرا شد.

آئین تصریح کرد: این نمایش قصه خانواده عشایری است که برای زیارت امام رضا راهی مشهد می‌شوند، اما در راه این سفر زیارتی برای این خانواده، تجربیات شیرین اتفاق می‌افتد.

وی افزود: این اثر در مرحله نهایی جشنواره روستایی رضوی برای انتخاب برگزیدگان نهایی، روزهای بیست و نهم فروردین تا دوم اردیبهشت ماه در شهر میناب از توابع استان هرمزگان به روی صحنه می‌رود.