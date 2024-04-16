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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۲۲

رئیس پلیس راه شمال کرمان:

رانندگان از سفر غیرضروری در سطح استان کرمان خودداری کنند

رانندگان از سفر غیرضروری در سطح استان کرمان خودداری کنند

کرمان_رئیس پلیس راه شمال استان کرمان از مردم این استان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی از انجام هر گونه سفر غیر ضروری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، ظهر سه شنبه گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی در زمینه بارش شدید باران به هم استانی‌ها و رانندگان توصیه می‌شود از انجام هر گونه سفر غیر ضروری خودداری کنند.

وی، افزود: در این شرایط علی‌رغم حضور گسترده همکاران بنده و سایر دستگاه‌های خدمات و امدادرسان، احتمال اختلال در ترافیک و ترددهای جاده‌ای وجود دارد.

وی، افزود: رانندگان احتیاط کامل برای رانندگی در این شرایط همراه با کاهش سرعت و افزایش مسافت بیشتر با خودرو جلویی به منظور پیشگیری از حوادث را مدنظر قرار دهند و با همکاران بنده مستقر در جاده همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6079817

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