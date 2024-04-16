رانندگان از سفر غیرضروری در سطح استان کرمان خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، ظهر سه شنبه گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی در زمینه بارش شدید باران به هم استانی‌ها و رانندگان توصیه می‌شود از انجام هر گونه سفر غیر ضروری خودداری کنند.

وی، افزود: در این شرایط علی‌رغم حضور گسترده همکاران بنده و سایر دستگاه‌های خدمات و امدادرسان، احتمال اختلال در ترافیک و ترددهای جاده‌ای وجود دارد.

وی، افزود: رانندگان احتیاط کامل برای رانندگی در این شرایط همراه با کاهش سرعت و افزایش مسافت بیشتر با خودرو جلویی به منظور پیشگیری از حوادث را مدنظر قرار دهند و با همکاران بنده مستقر در جاده همکاری لازم را داشته باشند.