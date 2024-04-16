تا کنون خسارتی از آفت «زنگ زرد» در مزارع لرستان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پیرزادی امروز سهشنبه در بازدید از اراضی روستاهای «سراب نیلوفر» و «مدبه» خرمآباد، اظهار داشت: باتوجهبه آغاز فصل داشت شبکههای مراقبت ما باتوجهبه اهمیت اقدامات و مبارزات بهموقع در حال رصد و پایش عوامل خسارتزا در سطح اراضی کشاورزی استان هستند.
و عنوان کرد: عوامل اجرایی با درنظرگرفتن اینکه بر اساس آمار سازمان جهانی فائو، عوامل خسارتزا میتوانند ۴۰ درصد به محصولات تولیدی آسیب بزنند، در ۶۹ شبکه مراقبت و با ۴۱۸ نفر کار پایش مزارع استان را انجام میدهند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: کار تشخیص بهموقع بیماریها، آفات، علفهای هرز و همچنین اعلام زمان صحیح مبارزه با آنها و توسعه سمپاشی و معرفی نوع سمومی که باید در زمان مشخص استفاده شود را اطلاعرسانی میکنیم.
پیرزادی، تصریح کرد: تاکنون کار مبارزه با علفهای هرز در سطح ۱۴۵ هزار هکتار گندم و ۶۰ هزار هکتار انجام شده است و ۱۸ هزار هکتار زمین از نظر آفت سن و هزار و ۴۵۰ هکتار از حیث زنگ زرد، پاکسازی شدهاند.
وی گفت: بیماری قارچی زنگ زرد یک بیماری سرمادوست است که در اثر رطوبت و دمای پایین، مزارع گندم را مورد حمله قرار میدهد و نیاز است بهمحض مشاهده علائم برای جلوگیری از اپیدمی بیماری از سموم توصیه شده سازمان حفظ نباتات استفاده شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: بنا بر توصیههای صورتگرفته به کشاورزان تاکنون هیچ خسارتی از بیماری زنگ زرد نداشتیم چرا که با دیدن اولین بوته قارچی آن را گزارش میدهند تا سریعاً سمپاشی صورت بگیرد.
پیرزادی، گفت: در مزرعه تحقیقاتی «سراب نیلوفر» از طرف مرکز تحقیقات ارقام جدید کاشته میشود تا آنها را از لحاظ عملکرد و مقاومت نسبت به بیماریها بررسی و باتوجهبه پایداری برای کاشت در سطح مزارع استان به کشاورزان توصیه شوند.
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