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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۲۷

جابه‌جایی ۵۵۵ میلیون تن کالا از طریق جاده‌های کشور

جابه‌جایی ۵۵۵ میلیون تن کالا از طریق جاده‌های کشور

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: سال گذشته بیش از ۵۵۵ میلیون تن کالا در قالب بیش از ۳۶ میلیون سفر از طریق جاده‌های کشور جابه‌جا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان کالای جابه‌جا شده از طریق جاده‌های کشور نزدیک‌به ۱۰ درصد افزایش یافته و بر اساس آمارهای موجود از ۵۵۵ میلیون تن کالا در قالب بیش از ۳۶ میلیون سفر از طریق جاده‌های کشور جابه‌جا شده است.

وی عنوان کرد: میزان حمل کالای اساسی از بنادر مهم کشور در سال ۱۴۰۲ افزون بر ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن با حدود ۹۳۵ هزار بارنامه بوده است.

حمداللهی افزود: در ارتباط با محمولات ساختمانی و معدنی، با توجه به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و الزام صاحبان معادن به حمل کالا از مبدا معادن با سند حمل (بارنامه) و ظرفیت‌های ایجاد شده برای صدور بارنامه این محصولات، رشد چشمگیری در جابه‌جایی این بخش انجام شده، به‌طوری‌که حدود ۱۸۲ میلیون تن محمولات ساختمانی و معدنی در سال ۱۴۰۲ جابه‌جا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.

به گفته مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هم اکنون تعداد ۴۳۵ هزار دستگاه ناوگان باری دارای مجوز با میانگین عمر ۱۸.۷ سال و ۵۵۵ هزار راننده به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا خدمت می‌کنند.

کد مطلب 6080095
زهره آقاجانی

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