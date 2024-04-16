به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان کالای جابهجا شده از طریق جادههای کشور نزدیکبه ۱۰ درصد افزایش یافته و بر اساس آمارهای موجود از ۵۵۵ میلیون تن کالا در قالب بیش از ۳۶ میلیون سفر از طریق جادههای کشور جابهجا شده است.
وی عنوان کرد: میزان حمل کالای اساسی از بنادر مهم کشور در سال ۱۴۰۲ افزون بر ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن با حدود ۹۳۵ هزار بارنامه بوده است.
حمداللهی افزود: در ارتباط با محمولات ساختمانی و معدنی، با توجه به ظرفیتهای قانونی پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و الزام صاحبان معادن به حمل کالا از مبدا معادن با سند حمل (بارنامه) و ظرفیتهای ایجاد شده برای صدور بارنامه این محصولات، رشد چشمگیری در جابهجایی این بخش انجام شده، بهطوریکه حدود ۱۸۲ میلیون تن محمولات ساختمانی و معدنی در سال ۱۴۰۲ جابهجا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.
به گفته مدیرکل دفتر حملونقل کالا سازمان راهداری و حملونقل جادهای، هم اکنون تعداد ۴۳۵ هزار دستگاه ناوگان باری دارای مجوز با میانگین عمر ۱۸.۷ سال و ۵۵۵ هزار راننده به بخش حملونقل جادهای کالا خدمت میکنند.
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