۹۵۵ واحد مسکن روستایی در گیلان افتتاح می شود

حامد دائمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان گیلان در مقاوم سازی خانه‌های روستایی از متوسط کشوری بالاتر است، اظهار کرد: طی چند دهه‌ی اخیر، اجرای برنامه‌ها و اقدامات متنوع توسط نهادهای مختلف از یک سو و روندهای نوگرایی در عرصه‌های اجتماعی- اقتصادی از دیگر سو، زمینه ساز دگرگونی‌هایی در محیط‌های روستایی شده است.

وی با بیان اینکه اثر این دگرگونی‌ها در زیر نظام‌های مختلف روستا از جمله مساکن روستایی خود را متجلی ساخته است، افزود: نیاز روستاها به مسکن مناسب سبب اجرای اقداماتی از سوی ارگان‌های دولتی مرتبط از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی (طرح‌های نوسازی و بهسازی) و طرح نهضت ملی مسکن در روستاها طی چند دهه پس از انقلاب شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان درصد خانه‌های مقاوم در سطح روستاهای استان بر اساس آمارگیری مسکن روستایی معادل ۵۹ درصد اعلام کرد و ادامه داد: این شاخص در کشور ۵۴ درصد است.

وی افزود: در قالب طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای استان و همچنین مقاوم سازی خانه‌های روستایی سهمیه ابلاغی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به استان تعداد ۲۲۴۷۲ واحد مسکونی می‌باشد که تا کنون تعداد ۲۲۰۵۰ نفر متقاضی واجد شرایط به صورت خود مالکی شناسایی و ۲۱۰۵۳ واحد مسکونی جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی و ۱۴۴۸۹ متقاضی موفق به عقد قرارداد به مبلغ ۲۱,۶۱۰ میلیارد ریال گردیده‌اند که از این تعداد ۵۱۰۷ واحد به مرحله بهره برداری رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان گفت: در دهه گرامیداشت افتتاح حساب ۱۰۰ امام (ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعداد ۹۵۵ واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۷,۱۵۳ میلیارد ریال افتتاح می‌شود.

وی افزود: از ابتدای دی ماه سال جاری تسهیلات با کارمزد پنج درصد تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان از اعتبار سال ۱۴۰۲ در راستای نهضت ملی مسکن در روستاها به واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به استان ابلاغ شده است.

دائمی تصریح کرد: در همین راستا با توجه به همکاری خوب بانک‌های عامل با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان این نهاد انقلاب تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ موفق به کسب رتبه برتر در سطح کشور در شاخص تعداد پرونده‌های انعقاد قرارداد شده با بانک‌های عامل از محل اعتبار سال ۱۴۰۲ مسکن روستایی شد.