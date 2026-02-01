اختصاص بیش از ۳۰ هزار سهمیه تسهیلات بهسازی مسکن روستایی به گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان، با گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، از اقدامات انجامشده در حوزه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی خبر داد و اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۳۰ هزار و ۳۵۴ سهمیه تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به استان گیلان اختصاص یافته است.
استقبال مناسب روستاییان و همکاری شبکه بانکی
دائمی با اشاره به روند جذب این تسهیلات افزود: از مجموع سهمیه اختصاصیافته، ۲۷ هزار و ۴۵۵ نفر به بانکهای عامل معرفی شدهاند که در نهایت ۲۵ هزار و ۵۰۳ نفر موفق به عقد قرارداد با بانکها شدهاند؛ آماری که بیانگر استقبال مطلوب روستاییان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان با اشاره به آثار اجرای این طرح در سطح روستاها گفت: طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی نقش مهمی در ارتقای ایمنی سکونتگاهها، حفظ جان ساکنان و افزایش تابآوری روستاها در برابر حوادث و بحرانها دارد و بنیاد مسکن این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۹ هزار و ۴۸۰ واحد مسکونی مقاوم در روستاهای استان گیلان به بهرهبرداری رسیده است که نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی داشته است.
احداث و مقاومسازی بیش از ۱۲۰ هزار واحد روستایی در گیلان
دائمی با بیان اینکه طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۸۴ در کشور آغاز شده است، خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی در استان گیلان احداث و مقاومسازی شده است که نشاندهنده نگاه ویژه نظام و دولتهای مختلف به توسعه پایدار روستاها و حمایت از اقشار روستایی است.
گیلان جزو استانهای برتر در مقاومسازی مسکن روستایی
وی درصد مقاومسازی مسکن روستایی در استان گیلان را ۶۱ درصد اعلام کرد و افزود: استان گیلان از نظر شاخص مقاومسازی مسکن روستایی، جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود؛ در حالی که میانگین کشوری در این حوزه حدود ۵۶ درصد است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در پایان، تحقق این دستاوردها را حاصل برنامهریزی منسجم، حمایت دولت، همکاری بانکهای عامل و مشارکت مؤثر روستاییان دانست و تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با روحیه جهادی و در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی، خدمترسانی به مردم بهویژه روستاییان و محرومان را با جدیت ادامه خواهد داد.
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