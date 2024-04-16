ساختمان تاریخی بورس اوراق بهادار دانمارک طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز، این ساختمان که در پاییز ۱۶۲۴ به عنوان یک مرکز تجارت کالا افتتاح شد و تا سال ۱۹۷۴ خانه بورس اوراق بهادار پایتخت دانمارک بود، روز سه‌شنبه آتش گرفت و مناره نمادین دم اژدها آن در عرض چند ساعت فرو ریخت.

یاکوب انگل اشمیت، وزیر فرهنگ دانمارک در پستی در X نوشت: ۴۰۰ سال میراث فرهنگی دانمارک در آتش است.

علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. این ساختمان با داربست و روکش فلزی برای بازسازی قبل از جشن‌های ۴۰۰ سالگی آن پوشانده شده بود.

آتش سوزی بعد از ظهر سه شنبه هنوز خاموش نشده و آتش نشانان برای مهار آتش از بندر کپنهاگ آب برمی دارند. آتش نشانان گفتند که انتظار دارند عملیات تا شب طول بکشد که تا حد زیادی به دلیل مقدار زیاد چوب استفاده شده در ساختمان است.

این ساختمان که ساختنش بیش از دو دهه طول کشید و در سال ۱۶۴۰ تکمیل شد، در مجاورت کاخ کریستینزبورگ، خانه پارلمان دانمارک و دفتر نخست وزیری قرار دارد.

این ساختمان بورس که در اسکله کپنهاگ واقع شده است، در ابتدا پس از ساخت به دستور پادشاه کریستین چهارم برای کمک به توسعه تجارت در کشورهای اسکاندیناوی پس از دو جنگ بزرگ با اتحادیه هانسی، خانه ده‌ها غرفه بازار بوده است.

در قرن نوزدهم به خانه بورس اوراق بهادار تبدیل شد. این ساختمان که به سبک رنسانس هلندی ساخته شده است متعلق به اتاق بازرگانی دانمارک است و به عنوان محل برگزاری کنفرانس استفاده می‌شود.