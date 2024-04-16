به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بعد از ظهر سهشنبه در نشست خبری اعلام برنامههای هفته بزرگداشت سعدی شیرازی در جمع اصحاب رسانه گفت: یکی از محورهای اصلی مراسم گرامیداشت سعدی در سال ۱۴۰۳ انتقال اندیشههای گرانبهای سعدی به خارج از مرزهای زبان فارسی است زیرا سعدی حکیمی اندیشهورز برای کل جهان و تمامی اعصار بود.
حمیدرضا قانعی بیان کرد: اشعار سعدی به عنوان نمودی از اندیشه، حکمتو خردورزی وی مایه افتخار و مباهات هر ایرانی و فارسیزبان و گنجینه ارزشمندی برای تمام ایرانیان در تمام نقاط دنیا است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: برنامه اصلی یادروز سعدی، شامگاه جمعه ۳۱ فروردین با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مهمانان ویژه و بینالمللی از جمله سعدیپژوهان کشور برگزار میشود و در هفته سعدی نیز ۱۵ سخنرانی علمی از سوی سعدیپژوهان و ادبای شاخص ارائه خواهد شد.
قانعی افزود: برپایی جشنواره عروسکی حکایتهای سعدی از اردیبهشت ماه امسال برای انتقال و تأثیرگذاری مفاهیم حکایات و اشعار سعدی بر عموم مردم و خانوادهها و تلاش جهت صیانت از این دُرّ گرانبهای کلام پارسی از دیگر برنامههای هفته گرامیداشت سعدی شیرازی است.
برنامههای گرامیداشت سعدی منحصر به شیراز نخواهد بود
معاون فرهنگی و امور رسانه استان فارس نیز در تشریح روزشمار برنامههای هفته سعدی گفت: برنامههای اصلی هفته سعدی یکم اردیبهشت ماه با گلباران مزار این شاعر مشهور پارسیگوی آغاز و سپس رویدادهای علمی آغاز میشود.
غلامرضا خوش اقبال با اشاره به رویکرد فراملی و فرااستانی برنامههای این هفته افزود: شامگاه جمعه ۳۱ فروردین پس از سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دریا اورس سفیر سابق ترکیه و سعدیپژوه و ایرانشناس برجسته که کرسی ریاست بنیاد فرهنگ و زبان آتاتورک را نیز دارد به عنوان سخنران ویژه سخنرانی خواهد کرد.
خوش اقبال افزود: هفته سعدی منحصر به شیراز نخواهد بود و سوم اردیبهشت رویداد سعدی در اقلیم چین در دانشگاه علامه طباطبایی تهران و چهارم اردیبهشت ماه برنامه گرامیداشت سعدی در سفارت هندوستان و در روز پنجم نیز رویداد سعدی و نظامیه بغداد در سفارت عراق برگزار میشود.
وی افزود: برنامههای هنری نیز زینتبخش این هفته خواهد بود و سالار عقیلی علاوه بر اجرای قطعاتی در مراسم آغازین این رویداد در روز یکم و دوم اردیبهشت ماه نیز در تالار حافظ دو اجرا خواهد داشت.
خوشاقبال عنوان کرد: محفل انس خوشنویسی و شکسته نویسان استانی و ملی نیز با برپایی آثار هنرمندان خوشنویسی در نگارخانه و تالار حافظ تا پایان هفته سعدی (۶ اردیبهشت ماه) برپا خواهد شد و اختتامیه هفته بزرگداشت سعدی شیرازی نیز در آخرین روز یعنی ششم اردیبهشت به میزبانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در تهران برگزار میشود.
به گفته معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برپایی چند پویش با موضوع سعدی به همت کانون پرورش فکری کودک و نوجوان فارس، اجرای نمایش عروسکی با موضوع داستانهای گلستان و بوستان در آرامگاه سعدی برای عموم مردم، فضاسازی محیطی و آذین بندی خیابان سعدی تا میدان کلبه و تجلیل از پیشکسوتان ادبی و فعالان سعدیپژوه با همکاری دانشگاه شیراز نیز از جمله دیگر برنامههای هفته سعدی است.
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