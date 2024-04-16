هدف گذاری اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی پیشگیری باشد

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا حسیننژاد پیش از ظهر سهشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی که در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد گفت: هدف گذاری اصلی و نخست ستاد مبارزه با مواد مخدر استان برای سال جدید با پیشگیری باشد.
وی در ادامه افزود: کسب رتبه دوم کشوری ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی در سال گذشته در حوزه مبارزه نشان از تلاش اعضای مجموعه این ستاد است.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر موضوع پیشگیری در حوزه آموزش، افزود: اجرای قویتر طرح یاریگران زندگی در روستاها و تقویت انجمن خیرین نیز میتواند در امر پیشگیری مؤثر باشد.
حسیننژاد تاکید کرد: اگر پیشگیری قویتر باشد مقابله کمتر خواهد بود.
وی بر رفع مشکلات کمپ ترک اعتیاد خواهران نیز تاکید کرد و گفت: زمینه اعطای تسهیلات برای این کمپ دنبال شود.
استاندار خراسان شمالی خاطر نشان کرد: آموزش فنی و حرفهای پس از بهبود از اعتیاد مؤثر است لذا افزایش هزینه و کمک از امکانات دستگاههای اجرایی برای آموزش دهندگان در نظر گرفته شود.
وی در خصوص حوزه درمان نیز اظهار داشت: در یک هدف گذاری بلند مدت ۱۰۰ مرکز ترک اعتیاد به ۱۲۷ مرکز موجود افزوده خواهد شد.
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