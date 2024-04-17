مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعرفه قبوض خانگی در سال جدید افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: در سال جاری افزایشی در تعرفه‌ها نخواهیم داشت و تعرفه‌ها مطابق گذشته است.

وی ادامه داد: برای آن دسته از مشترکانی که مصرف برقشان پایین‌تر از الگوی مصرف برق باشد به صورت یارانه و برای کسانی که میزان مصرف برقشان بیش از الگوی تعریف شده باشد، به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.

مدیر عامل توانیر اضافه کرد: کسانی که در مناطق عادی هستند و از کولر گازی استفاده می‌کنند در صورتی که مراعات نکنند میزان مصرف برق آنها بیش از الگو می‌شود و در صورت استفاده بی رویه کولرهای گازی در این مناطق منجر به افزایش قبوض و سنگین شدن آنها می‌شود

سخنگوی صنعت برق خاطر نشان کرد: کسانی که هنوز نسبت به تغییر کولر آبی به گازی اقدام نکرده‌اند، بدانند که هزینه برق این افراد افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد و در این مناطق توصیه ما استفاده از کولرهای آبی و یا استفاده از کولرهای پر بازدهی که اخیراً از موتورهای BLDC استفاده می‌کنند در این صورت مصرف برق به شدت کاهش پیدا می‌کند و تعرفه برق مناسب‌تری پرداخت می‌کنند.