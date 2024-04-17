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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۵

مدیرعامل توانیر در گفت‌وگو با مهر:

تعرفه برق مشترکان خانگی تغییر نمی‌کند/ پرمصرف ها نقره داغ می‌شوند

تعرفه برق مشترکان خانگی تغییر نمی‌کند/ پرمصرف ها نقره داغ می‌شوند

مدیرعامل شرکت توانیر از عدم تغییر تعرفه برق مشترکان خانگی خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعرفه قبوض خانگی در سال جدید افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: در سال جاری افزایشی در تعرفه‌ها نخواهیم داشت و تعرفه‌ها مطابق گذشته است.

وی ادامه داد: برای آن دسته از مشترکانی که مصرف برقشان پایین‌تر از الگوی مصرف برق باشد به صورت یارانه و برای کسانی که میزان مصرف برقشان بیش از الگوی تعریف شده باشد، به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.

مدیر عامل توانیر اضافه کرد: کسانی که در مناطق عادی هستند و از کولر گازی استفاده می‌کنند در صورتی که مراعات نکنند میزان مصرف برق آنها بیش از الگو می‌شود و در صورت استفاده بی رویه کولرهای گازی در این مناطق منجر به افزایش قبوض و سنگین شدن آنها می‌شود

سخنگوی صنعت برق خاطر نشان کرد: کسانی که هنوز نسبت به تغییر کولر آبی به گازی اقدام نکرده‌اند، بدانند که هزینه برق این افراد افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد و در این مناطق توصیه ما استفاده از کولرهای آبی و یا استفاده از کولرهای پر بازدهی که اخیراً از موتورهای BLDC استفاده می‌کنند در این صورت مصرف برق به شدت کاهش پیدا می‌کند و تعرفه برق مناسب‌تری پرداخت می‌کنند.

کد مطلب 6080308

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