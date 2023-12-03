مصرف ۸ برابری برق کولر گازی نسبت به کولر آبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالامیر یاقوتی با بیان اینکه عموم دستگاه‌های سرمایشی که در بخش خانگی در کشور استفاده می‌شود شامل کولرهای آبی و یا گازی است، گفت: در بین سیستم‌های سرمایشی غیرآبی دو نوع سیستم تراکمی و جذبی وجود دارد که در بخش خانگی عموماً از نوع تراکمی استفاده می‌شود. در ۶ سال گذشته تغییرات مختصری در راندمان کولرهای گازی ایجاد شده که راندمان کولرهای اینورتر می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد بهبود پیدا کند.

وی با بیان اینکه متوسط بازده کولرهایی که اکنون در کشور استفاده می‌شود ۱۰ بی‌تی یو هر وات است، افزود: وقتی می‌گوئیم یک کولر ۲۴ هزار بی‌تی یو در ساعت می‌تواند سرمایش تولید کند، معادل ۲.۴ کیلووات مصرف آن است که این مقدار تا نزدیک ۲. ۱ کیلو وات هم کاهش پیدا کرده است و در بهترین شرایط قرار دارد که اکنون در کشور هم استفاده می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان شرکت مادر تخصصی توانیر به مقایسه مصرف یک کولر آبی در مقابل یک کولر گازی پرداخت و یادآور شد: میزان مصرف یک کولر ۷ هزار آبی از نظر هوادهی به طور متوسط در ماه در دور کند نزدیک به ۴۰۰ وات و در دور تند نزدیک به ۸۰۰ وات و حدود ۱۲۰ کیلووات ساعت در اقلیم‌هایی از جمله تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و مکان‌هایی با اقلیم خشک و نسبتاً معتدل‌تری نسبت به مناطق جنوبی است.

یاقوتی با اشاره به افزایش ۷ تا ۸ برابری مصرف برق در سیستم کولرگازی، تأکید کرد: بر این اساس مصرف برق در صورت استفاده از این سیستم‌ها بیش از هزار کیلووات ساعت در ماه خواهد شد و این در حالیست که در اقلیم‌هایی از جمله تهران که خشک و نسبتاً معتدل هست کولرهای آبی از قدیم مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصرف برق به شدت پایینی نسبت به کولر گازی دارد.

وی با اشاره به حدود ۸۰ درصد از مشترکانی که در ماه‌های گرم زیر الگوی مصرف و ۳۰۰ کیلو وات ساعت مصرف می‌کنند، ادامه داد: طیف وسیعی از مردم در مناطق عادی از کولرهای آبی استفاده می‌کنند و این در حالیست که این سیستم می‌تواند سطح رفاه مردم را به طور نسبی فراهم کند.

وی با بیان اینکه الگوهای مصرف در مناطق عادی بر اساس کولر آبی تدوین شده است، اظهار کرد: به دلیل مصرف ۸ برابری برق کولرهای گازی در طول یک ماه مبلغ قبض‌های برق با افزایش شدیدی رو به رو می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان شرکت مادر تخصصی توانیر با اشاره به تعرفه‌های جدید و همچنین افزایش الگوی مصرف در استفاده از کولرهای گازی، خاطرنشان کرد: در صورت استفاده از کولرهای گازی، الگوی مصرف به ۲/۵ برابر افزایش می‌یابد و به ۷۵۰ کیلو وات ساعت می‌رسد و این در حالیست که اگر کولرگازی حدود ۱۰ ساعت در طول شبانه روز روشن باشد از این میزان فراتر می‌رود و متوسط مصرف ماهانه مشترکان را افزایش می‌دهد و همچنین مصرف برق به شدت افزایش می‌یابد.

وی افزود: در صورت تغییر الگوی مصرف و استفاده از کولر گازی به جای کولرآبی در بعد وسیع، تأثیر بسیار مخربی بر تأمین برق پایدار کشور در ماه‌های گرم سال خواهد داشت.

یاقوتی فاصله مصرف برق در پیک تابستان و پیک زمستان را در حدود ۳۱ هزار مگاوات اعلام کرد و یادآور شد: این میزان عدد بالایی است که اگر به آن توجه نشود، تأمین برق را در ماه‌های گرم با چالش مواجه می‌کند و علاوه بر این هزینه‌های تولید برق را به شدت افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد مشترکان در انتخاب منزل علاوه بر همه پارامترهای رفاهی و زیباشناختی به سیستم‌های مصرف برق سرمایشی توجه ویژه‌ای داشته باشند، چرا که این سیستم قابل تعویض نیست و در افزایش هزینه‌های برق تأثیر بسزایی دارد.