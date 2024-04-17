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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۵۳

حسینی در حاشیه جلسه هیأت دولت:

قانون برنامه هفتم توسعه به زودی ابلاغ خواهد شد

قانون برنامه هفتم توسعه به زودی ابلاغ خواهد شد

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: ایرادات باقیمانده از لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه برطرف شده است و به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه، گفت: ایرادات باقیمانده از لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه برطرف شده است و به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: درباره بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، این بخش از لایحه بودجه هم اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و با توجه به اینکه سقف درآمدها و هزینه‌های بودجه در بخش اول مشخص شده است، علی القاعده تغییرات قابل توجهی در این حوزه نباید داشته باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش، بیان کرد: این استیضاح از پیش از این مطرح بوده و گفت‌وگوهایی با نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح مطرح شده تا به ایرادات و اشکالات پاسخ داده شود و نماینده استیضاح کننده گفت‌وگوها و مکاتباتی را با وزیر داشته است.

وی در ادامه اظهار کرد: البته با توجه به زمان اندک باقیمانده از کار مجلس بعید است که نوبت به این گونه مسائل برسد.

کد مطلب 6080347
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      0 3
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      سلام، نباید بلاغ برنامه هفتم تا الآن به تأخیر می افتاد و باید در سال گذشته (۱۴۰۲) برای اجرا ابلاغ می شد. این تأخیر در ابلاغ علاوه بر این که برای دولت خوش یمن نیست برای مجلس انقلابی سابقه خوبی بر جای نخواهد گذاشت. امید است که مجلس طی روزهای باقیمانده تا پایان فروردین ۱۴۰۳ آن را ابلاغ کند.
    • ناشناس ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
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      سلام، برنامه هفتم دو سال و دو ماه با کمک مجلس یازدهم به تعویق افتاد و در نهایت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص پاس کاری شد. امروز که پایان کار مجلس یازدهم بود پس از انتظار طولانی بالاخره برنامه هفتم ابلاغ نشد. مهمترین کار مجلس یازدهم برنامه هفتم بود که آن هم بدون نتیجه نهایی رها شد.

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