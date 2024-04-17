قانون برنامه هفتم توسعه به زودی ابلاغ خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه، گفت: ایرادات باقیمانده از لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه برطرف شده است و به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: درباره بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، این بخش از لایحه بودجه هم اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و با توجه به اینکه سقف درآمدها و هزینه‌های بودجه در بخش اول مشخص شده است، علی القاعده تغییرات قابل توجهی در این حوزه نباید داشته باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش، بیان کرد: این استیضاح از پیش از این مطرح بوده و گفت‌وگوهایی با نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح مطرح شده تا به ایرادات و اشکالات پاسخ داده شود و نماینده استیضاح کننده گفت‌وگوها و مکاتباتی را با وزیر داشته است.

وی در ادامه اظهار کرد: البته با توجه به زمان اندک باقیمانده از کار مجلس بعید است که نوبت به این گونه مسائل برسد.