آماده باش کامل به ۵ فرودگاه عملیاتی استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی جزینی زاده، عصر سه شنبه در حاشیه جلسات هماهنگی فرودگاه کرمان به خبرنگاران گفت: بنا بر اعلام وضعیت قرمز هواشناسی در استان کرمان و لزوم پشتیبانی و امداد رسانی به نقاط بحرانی، هماهنگی‌های لازم به منظور حضور کارکنان و حالت آماده باش به ۵ فرودگاه عملیاتی استان ابلاغ شده است.

وی از استقرار بالگرد امدادی جمعیت هلال احمر استان کرمان در فرودگاه شهدای جیرفت خبر داد و افزود: به منظور پوشش امدادی در منطقه جنوب استان، بالگرد مذکور در آن فرودگاه مستقر شده است.

جزینی زاده، با اشاره به اینکه فرودگاه شهدای بم نیز به منظور پشتیبانی شرق استان در حالت آماده باش کامل قرار گرفته است تصریح کرد: فرودگاه بین المللی کرمان، فرودگاه شهدای سیرجان و فرودگاه شهدای رفسنجان نیز پشتیبانی سایر مناطق و فرودگاه‌های هدف را برعهده داشته و با نیروی انسانی ویژه، تجهیزات و سامانه‌های هوانوردی و فرودگاهی در حالت آماده باش قرار دارند.