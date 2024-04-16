به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی عصر سه شنبه در بازدید از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کردستان با اشاره به ارتقا بخش بهداشت و درمان استان کردستان در دولت سیزدهم اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ١٢ پروژه بهداشتی و درمانی با اعتباری بالغ بر ٥ هزار میلیارد ریال در سطح استان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان با ارتقا کیفی سطح خدمت رسانی خود توانسته است رضایتمندی مطلوبی را در سطح جامعه ایجاد نماید.
وی بیان کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم توجه مناسبی به بخش بهداشت و درمان استان کردستان شده است که در همین راستا مصوبات خوبی را در سفرهای ریاست جمهوری به استان کردستان شاهد بودهایم.
محمدی اعلام کرد: با پیگیریهای مجدانه استاندار کردستان و مدیران دستگاههای اجرایی امروز شاهد افتتاح و بهرهبرداری از بسیاری از مراکز تخصصی از جمله قلب، سرطان، پیوند استخوان و غیره در استان کردستان هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان تحول در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی استان را حاصل برنامهریزیهای مدون در این حوزه خواند و افزود: با تدابیر پیش بینی شده شاهد بروز کمترین چالش از نظر کمبود داروهای خاص در سطح استان هستیم و امیدواریم با برنامهریزیهای آتی بتوانیم نسبت به گسترش خدمات در بخش توریسم درمانی هم گامهای جدیدی برداریم.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیازهای استراتژیک بهداشتی و درمانی استان از ذخیره سازی مناسب داروهای ضروری در کردستان با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقهای خبر داد و افزود: استان کردستان با برنامه ریزیهای انجام شده دارای کمترین چالش در حوزه اقلام دارویی ضروری و مورد نیاز بیماران خاص است که در صدد هستیم با احداث انبار استراتژیک دارویی به توسعه این بخش هم کمک نمائیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان استفاده از ظرفیتهای قانون مولد سازی برای اتمام پروژههای نیمه تمام دانشگاه علوم پزشکی را یکی از راهکارهای مناسب برای توسعه خدمت رسانی توسط این دانشگاه ذکر کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان آمادگی خود را برای همکاری و تعامل با دانشگاه علوم پزشکی، خدمات و بهداشتی و درمانی این استان در همین راستا را اعلام مینماید.
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