وزیر فرهنگ در این جلسه با تبریک پاسخ موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گستاخی رژیم صهیونیستی و زیرپا گذاشتن قوانین بین‌المللی در حمله به ساختمان کنسولگری سفارت ایران گفت: شکستن هیمنه رژیم صهیونسیتی و نصرت جبهه اسلام را تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهیم به‌زودی اضمحلال آن را شاهد باشیم و مسلمانان نماز روز قدس را در بیت المقدس عزیز برپا کنند.

همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن، پویش‌های قرآنی خوبی برگزار شد

وی با بیان اینکه در آغاز سال جدید موفق شدیم نمایشگاه‌های قرآنی را در همه نقاط کشور برگزار کنیم، افزود: نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در تهران با شور و شکوه اجرا و مجموعه پویش‌های قرآنی بسیار خوبی برگزار شد.

مجموعه زندگی با آیه‌ها پویشی چند میلیونی راه انداخت

اسماعیلی با تاکید بر اینکه اجتماع امام حسنی‌ها که در ورزشگاه آزادی اجرا شد اتفاق با اهمیتی بود، تاکید کرد: مجموعه زندگی با آیه‌ها که به واسطه تلاش دوستانمان در شورای توسعه قرآنی رخ داد نیز موجب شد پویشی چند میلیونی راه افتد.

حافظ شو از دیگر برنامه‌های پر فروغ در ماه مبارک رمضان

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دیگر برنامه‌های قرآنی برگزار شده در ایام ماه مبارک رمضان تصریح کرد: برنامه تلویزیونی محفل دیگر اقدامی بود که باید از آن نام برد، پویش «حافظ شو» که توسط همکارانم در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ برگزار شد از دیگر برنامه‌های پر فروغ در ماه مبارک رمضان بود که موجب می‌شود به واسطه سامانه‌ای که هشت میلیون نفر در آن قابلیت حضور دارند انشاالله نهضت بزرگ حفط قرآن کریم آغاز شود.

اقدامات قرآنی در استان‌ها

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: اجرای طرح‌های دیگری را نیز در چندین استان آغاز کردیم به عنوان مثال در استان یزد با همکاری استانداری کار حفظ چهار هزار نفری قرآن کریم آغاز شد که اتفاق بسیار مبارکی است.

وی گفت: شور و نشاط معنوی در جامعه حاکم بود که نویدبخش سالی نیکو برای همه ماست.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه با همکاری دوستانمان در دولت و سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی براساس بند (ب) پیش بینی شده تا به منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شود با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای-عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.

وی در عین حال تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.

ستاد تدوین احکام برنامه هفتم توسعه را در وزارت فرهنگ راه‌اندازی کردیم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تاکید کرد: این اتفاق بسیار مهم است و در جایگاه هوشمندانه برای رصد، توصیف و برنامه ریزی فرهنگی می‌توانیم اقدام کنیم و در وزارت فرهنگ ستاد تدوین احکام برنامه هفتم توسعه را راه‌اندازی کردیم.

وی گفت: در دیداری که روزهای گذشته با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی داشتیم عنوان شد که به صورت فصلی گزارش پیشرفت احکام را تقدیم مجلس کنیم ولی انشاالله قوانین را زودتر از مواعدی که در احکام ذکر شده تقدیم خواهیم کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر اینکه دولت خود را موظف می‌داند به شکلی جدی به یارانه فرهنگی بپردازد، اظهار داشت: این کار را از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آغاز و با وزیر کار و نفت اقداماتی را هماهنگ کردیم.

وی افزود: گام اول این است که انشاالله برای نمایشگاه پیش رو عدد بسیار خوبی را تخصیص دهیم و بن کتاب علاوه بر گروه‌های سنتی (دانشجویان و طلاب) به سایر گروه‌ها نیز داده شود و انشاالله در روزهای آینده این اتفاق خواهد افتاد.

وزیر فرهنگ گفت: در کتاب و پوشاک نیز نیاز به حمایت داریم. در موضوع پوشش هم بانوان متدین مطرح می‌کنند که پوشاک مناسب نمی‌توانیم در بازار پیدا کنیم و از این جهت تحت فشار قرار داریم که درست هم هست.



راه‌اندازی سکوی دائمی عرضه لباس عفیفانه در میدان هفتم تیر

وی افزود: انشاالله به زودی در میدان هفتم تیر مجموعه یاس در اختیار کارگروه مد و لباس قرار می‌گیرد و سکوی دائمی عرضه لباس عفیفانه را تأسیس می‌کنیم که اتفاق مهمی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر اینکه در همه کشور سکوهای عرضه لباس و یارانه خرید ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: چادرهایی که مجموعه ستاد اجرایی و کارخانه حجاب شهر کرد تولید می‌کند قواره‌ای پانصد تا هفتصد هزار تومان است البته باید توجه داشت چادری که شاید یک و نیم تا دو میلیون تومان باشد را به این عدد رسانده‌ایم.

افزایش چهارصد درصدی تولید چادر در دولت مردمی

وی با اشاره بر افزایش تولید چادر در دولت سیزدهم افزود: تولید چادر تا پایان دولت چهارصد درصد افزایش می‌یابد و از ده میلیون متر مربع به سی و نه میلیون متر مربع خواهد رسید.

حمایت از طرح‌های کاربردی در حوزه حکمرانی فرهنگی با عددهای مناسب

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات کار مهمی انجام دادیم و از طرح‌های کاربردی در حوزه حکمرانی فرهنگی با عددهای مناسب حمایت می‌کنیم در همین راستا از پایان نامه‌های دکتری (از پنجاه تا صد میلیون تومان) در اولویت‌هایی که اعلام شده، حمایت می‌کنیم.

تدوین و انتشار پیوست فرهنگی شعار سال

اسماعیلی تصریح کرد: همزمان با نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اقدام خوبی برای تدوین پیوست فرهنگی شعار سال سامان داده شد که بحث‌ها تدوین شده و انشاالله در قالب کتابی منتشر می‌شود.

درخواست استاندارها برای اجرایی شدن طرح شهر جهانی صنایع خلاق فرهنگ

وزیر فرهنگ گفت: ابلاغ تأسیس شهر جهانی صنایع خلاق فرهنگی اتفاق بسیار مهمی بود در همین مدت کمی که ابلاغ شده بسیاری از استاندارها درخواست داشته‌اند که در استان‌هایشان این طرح اجرایی شود، در قشم این زمینه فراهم شده است، اصفهان را در اولویت قرار دادیم و این طرح در تهران، مشهد و پرند نیز ایجاد می‌شود که تحولی بسیار مهم در اعتلای اقتصاد فرهنگ به‌شمار می‌رود.

مسئولان باید در سخنان و عملکرد خود نگاه فرهنگی بیشتری داشته باشند

وی درباره پیوست فرهنگی نیز افزود: پیوست فرهنگی پس از تدوین انشاالله در دولت ارائه خواهد شد؛ گفتمان عمومی ما تحت تأثیر مسائل اقتصادی قرار گرفته است و کمتر در سخنان مسئولان، نگاه فرهنگی وجود دارد و این نقص باید برطرف شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: این موضوع در کارگروهی مستمر در شورای فرهنگ عمومی ادامه داده می‌شود و به صورت امری پیوسته جلو می‌رود تا انشاالله بتوانیم به زودی این تغییر را در فضای عمومی کشور شاهد باشیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: جلسه نهایی اولویت‌های فرهنگی سال برگزار می‌شود و در اختیار همه شوراهای فرهنگ عمومی قرار می‌گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: سال گذشته درخواست کردیم تغییرات اندازه‌گیری شود و اگر امید، جمعیت، عفاف و حجاب را به عنوان اولویتی برای طرح‌هایمان مطرح کردیم تحقق آن را نیز اندازه گیری کنیم.

«پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» و «سبک زندگی ایرانیان» دو پیمایش صورت گرفته در سال گذشته

وزیر فرهنگ گفت: دو کار بسیار مهم پیمایش عمومی را سال گذشته انجام دادیم؛ اولین اقدام «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» بود که بعد از هشت سال انجام شد و توسط مرکز تحقیقات صداوسیما صورت گرفت.

وی افزود: جامعه آماری این پیمایش شامل روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ بود و نمونه آمارگیری ۱۵ هزار تایی داشت، دومین نظر سنجی درباره «سبک زندگی ایرانیان» بود که اسفند ماه در همین مقیاس انجام شد؛ البته نتایج آن منتشر نشده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: هر دوی این پیمایش‌ها دو یافته مهم دارد؛ اول اینکه جایگاه خانواده در جامعه ایرانی بسیار بالاست و کسانی که القا می‌کنند این موضوع در ایران تضعیف یا دچار فرسودگی شده، تحلیل اشتباهی دارند.

جامعه ایرانی خانواده‌محور است

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: هنوز جامعه ایرانی کاملاً خانواده محور است و اعتقادات عمومی مردم نه تنها دچار کاهش نشده بلکه در خیلی موارد درحال افزایش است، این را در بحث شرکت در آئین‌های مذهبی به وضوح می‌بینیم، البته در سبک زندگی، پوشش مطلوب دختران و پسران و همچنین نوع پوشش تغییرات محسوس است.

وجود همگرایی بالای اجتماعی در اصل آرمان‌های نظام اسلامی

وزیر فرهنگ گفت: درباره اصل آرمان‌های نظام اسلامی همگرایی بسیار بالای اجتماعی وجود دارد؛ مثلاً در موضوع غزه و فلسطین این امر مشهود است؛ گاهی اوقات دچار مشهورات می‌شویم یعنی زمانی که عده‌ای گفتند نه غزه نه لبنان برخی این رویکرد را به تمام جامعه ایرانی تعمیم می‌دهند در حالی که اینچنین نیست، این پیمایش شهریور پارسال برگزار شد؛ سه چهارم مردم طرفدار آرمان فلسطین هستند که این اعداد روبه رشد است.

اقتدار جمهوری اسلامی همزمان با حمله پهپادی و موشکی به رژیم صهیونیستی

اسماعیلی با اشاره به پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونسیتی نیز گفت: اتفاقی که در دو روز گذشته رخ داد، اقتدار بالای جمهوری اسلامی را نشان داد؛ عبور پهپادها از آسمان عراق، کربلا و بیت المقدس تصاویر با عزتی از قدرت ایرانیان را نشان داد؛ حتماً تغییرات در افکار عمومی جهان اسلام را به نفع جمهوری اسلامی ایران مشاهده خواهیم کرد.

وی افزود: اتفاقاتی که تلاش کردند با تشدید جنگ‌های مذهبی رقم بزنند و مرجعیت جمهوری اسلامی در جهان اسلام تضعیف شود به یاری خداوند متعال به ضد خودش تبدیل شد، اقتدار جمهوری اسلامی و نظام اسلامی تثبیت شد و محبوبیت جمهوری اسلامی افزایش یافت.

وی در عین حال تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد چنین نظر سنجی‌ای را در پایان سال فعلی هم انجام دهیم تا بررسی کنیم اقدامات فرهنگی ما چه میزان تغییراتی ایجاد کرده است، البته کار فرهنگی دراز مدت است و در عین حال می‌توانیم امیدوار باشیم در برخی حوزه‌ها به نتایج اولیه‌ای دست یابیم.

رونمایی از گزارش مصرف فرهنگی خانوار در سال ۱۴۰۱

رونمایی از گزارش مصرف فرهنگی خانوار در سال ۱۴۰۱، ابعاد برنامه هفتم توسعه، عفاف و حجاب، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان و لوازم فرهنگی تحقق جهش تولید با مشرکت مردم در دستور کار این جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور بود.