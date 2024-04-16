به گزارش خبرنگار مهر، رضا نصیری عصر سه‌شنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان گناباد که در یک واحد تولیدی برگزار شد اظهار کرد: تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم نیازمند بسترسازی، هم افزایی، همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های همه بخش‌ها است.

فرماندار گناباد با تاکید بر اینکه همه مسؤولان باید در راستای تحقق شعار امسال تلاش کنند، افزود: تحقق این هدف تنها بر عهده مسؤولان اقتصادی و تولیدی نیست بلکه همه مسؤولان حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید در این زمینه احساس مسؤولیت کنند.

وی به نقش دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش گناباد در راستای کادرسازی و آموزش نیروهای متخصص اشاره و تصریح کرد: جهت‌گیری طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید در مسیر رفع نیازها و ضرورت‌های بخش تولید با هدف رونق این بخش باشد.

نصیری توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی را از نیازهای مهم شهرستان گناباد برشمرد و افزود: به عنوان نمونه حتی یک کیلوگرم از ۲۰ هزار تن پسته تولیدی گناباد در سال گذشته در این شهرستان فرآوری نشد و به صورت خام به دیگر نقاط کشور منتقل شد.

فرماندار گناباد خاطرنشان کرد: توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی تولیدی شهرستان گناباد ضمن جلوگیری از خام فروشی زمینه عرضه این محصولات با نام و برند این شهرستان را فراهم می‌کند.

وی افتتاح فرودگاه منطقه‌ای شهدای این شهرستان را از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم بیان و اظهار امیدواری کرد که از پتانسیل این فرودگاه برای رونق بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی منطقه بیشتر استفاده شود.