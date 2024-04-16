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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲۳:۰۴

فرماندار گناباد:

تحقق شعار سال نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت همه بخش‌ها است

تحقق شعار سال نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت همه بخش‌ها است

گناباد - فرماندار گناباد گفت: تحقق شعار سال نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت همه بخش‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نصیری عصر سه‌شنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان گناباد که در یک واحد تولیدی برگزار شد اظهار کرد: تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم نیازمند بسترسازی، هم افزایی، همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های همه بخش‌ها است.

فرماندار گناباد با تاکید بر اینکه همه مسؤولان باید در راستای تحقق شعار امسال تلاش کنند، افزود: تحقق این هدف تنها بر عهده مسؤولان اقتصادی و تولیدی نیست بلکه همه مسؤولان حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید در این زمینه احساس مسؤولیت کنند.

وی به نقش دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش گناباد در راستای کادرسازی و آموزش نیروهای متخصص اشاره و تصریح کرد: جهت‌گیری طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید در مسیر رفع نیازها و ضرورت‌های بخش تولید با هدف رونق این بخش باشد.

نصیری توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی را از نیازهای مهم شهرستان گناباد برشمرد و افزود: به عنوان نمونه حتی یک کیلوگرم از ۲۰ هزار تن پسته تولیدی گناباد در سال گذشته در این شهرستان فرآوری نشد و به صورت خام به دیگر نقاط کشور منتقل شد.

فرماندار گناباد خاطرنشان کرد: توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی تولیدی شهرستان گناباد ضمن جلوگیری از خام فروشی زمینه عرضه این محصولات با نام و برند این شهرستان را فراهم می‌کند.

وی افتتاح فرودگاه منطقه‌ای شهدای این شهرستان را از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم بیان و اظهار امیدواری کرد که از پتانسیل این فرودگاه برای رونق بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی منطقه بیشتر استفاده شود.

کد مطلب 6080418

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