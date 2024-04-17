مسائل ازدواج آسان و فرزندآوری در استان بوشهر احصا شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده سه شنبه شب در نشست کارگروه جوانی جمعیت با تقدیر از عملیات وعده صادق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه صهیونیست‌ها اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری در مسیر پیشرفت در حرکت است و عملیات اخیر سپاه نیز اقتدار نظام اسلامی را در عرصه بین المللی ارتقا بخشید.

استاندار بوشهر افزود: روز به روز اتفاقات جدیدی در منطقه و جهان رقم می‌خورد و برتری نظام اسلامی بر رژیم صهیونیستی و آمریکا، بیشتر آشکار می‌شود.

محمدی زاده در ادامه با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه تصریح کرد: باید مسائل اساسی که منجر به افزایش و کاهش فرزند آوری و ازدواج و طلاق در شهرستان‌های مختلف می‌شود را احصا کنیم.

وی اضافه کرد: فرمانداران و ثبت احوال و امور بانوان استانداری بوشهر در این زمینه آمارگیری کنند و دانشگاه خلیج فارس نیز کار علمی و دانش بنیان در این عرصه از طریق پژوهش‌های دانشگاهی انجام دهد.

وی با بیان اینکه بانک‌های استان در بحث تسهیلات ازدواج و فرزند آوری باید به صد در صد تخصیص و پرداخت برسند، گفت: انتظار داریم که از محل منابع ملی و استانی، اعتبارات مورد نیاز را تخصیص دهند.

استاندار بوشهر خواستار اطلاع رسانی خدمات بیمه روستایی و عشایری برای زنان شد و ابراز داشت: زنان روستایی که از سال ۹۶، فرزند سوم خود را متولد کرده، از خدمات و مزایای صندوق عشایری و روستایی برخوردار می‌شوند که باید اطلاع رسانی گسترده و صحیح انجام شود.

وی افزود: در استان بوشهر هزاران نفر واجد شرایط استفاده از این طرح هستند و باید اطلاع رسانی مناسبی انجام شود تا مردم اقدام کنند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: کار فرهنگی در حوزه ازدواج و فرزند آوری در شهرستان‌های ده گانه انجام شود تا شاهد افزایش ازدواج و فرزند آوری و کاهش طلاق در جامعه باشیم.