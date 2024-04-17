تربیت معلم مهمترین گام در مسیر تقویت تربیت دینی در مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در جلسه شورای همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش ضمن قدردانی از تلاش آموزش و پرورش برای انجام حرکتهای خوب قرآنی در مدارس استان اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم شرایط آشنایی همه دانش آموزان را با قرآن فراهم کنیم، لازم است کلاسهایی با زبان ساده برای دانش آموزان برگزار شود و معرفتی در این زمینه برای آنها ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه دشمن در تلاش برای گرفتن هویت جوانان و نوجوانان از آنهاست و در فضای مجازی تلاش ویژه ای در این زمینه میکند، افزود: با آموزش قرآن و تفسیر ساده قرآن میتوان هویت الهی به آنها بخشید.
آیتالله ناصری عنوان کرد: این مهم باید در اولویت قرار گیرد و لازم است آموزش و پرورش استان یزد در این زمینه پیگیریهای لازم را از وزارت آموزش و پرورش انجام دهد زیرا کوتاهی در زمینه تقویت دین و تربیت دینی کودکان و نوجوانان، خیانت به آنهاست.
نماینده ولی فقیه در استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم کار ویژه روی معلمان در دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد: برخی معلمان نسبت به تربیت دینی و تقویت قدرت تفکر و تعقل در دانش آموزان نا آگاه و برخی نیز بی تفاوت هستند و لازم است روی آنها کار شود.
وی با تاکید بر اهمیت دانشگاه فرهنگیان و برنامه ریزی در این دانشگاه بیان کرد: باید کار جدی در این حوزه انجام شود و بازنگری در جذب افراد به عنوان معلم ضروری است.
آیتالله ناصری تصریح کرد: اگر معلم خوب تربیت شود و سر کلاس برود، آنگاه میتوانیم به تربیت کودکان به عنوان کاری بسیار سخت و حساس، امیدوار بود.
امام جمعه یزد همچنین با اشاره به اینکه برخی افراد اقدامات خوبی در دانشگاه فرهنگیان آغاز کرده بودند، افزود: متأسفانه مدیران خوب در این حوزه به سرعت درگیر کارهای ستادی میشوند و اصل کار که مقوله تربیت است، مورد غفلت قرار میگیرد.
وی بر لزوم برنامه ریزی در تعلیم و آموزش معلمان تاکید کرد و گفت: این مهم باید به عنوان یک مقوله مهم و اساسی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش و دیگر اعضای شورای همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیتهای خود به منظور تقویت ارتباط حوزه و آموزش و پرورش، حضور روحانیون واجد شرایط در آموزش و پرورش، نظارت بر اجرای برنامههای شورا پرداختند.
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