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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۳۹

توسط حوزه هنری لرستان؛

سومین همایش «روایت پیشرفت» در خرم‌آباد برگزار شد

سومین همایش «روایت پیشرفت» در خرم‌آباد برگزار شد

خرم‌آباد - سومین همایش «روایت پیشرفت» توسط حوزه هنری لرستان در شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان سپهوند رئیس حوزه هنری لرستان در همایش روایت پیشرفت معرفی افراد موفق، توانمند و مطرح به‌عنوان الگوهای تأثیرگذار در جامعه و شناخت بیشتر نسل‌های جوان و آگاهی بیشتر از روش دستیابی به پیشرفت و پرورش توانایی‌هایی این عزیزان را از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت معرفی و پاسداشت افراد توانمند و موفق به‌عنوان سرمایه‌های علمی و فرهنگی و هنری و اجتماعی در جامعه، تصریح کرد: متأسفانه در معرفی این قهرمانان و افراد تأثیرگذار دچار افراط و تفریط‌هایی هستیم گاهی در این زمینه غفلت و کوتاهی شده و گاهی آن‌قدر بزرگ و سرفراز معرفی شده‌اند که به‌نوعی دست‌نیافتنی شده‌اند.

سومین همایش «روایت پیشرفت» در خرم‌آباد برگزار شد

رئیس حوزه هنری لرستان، اضافه کرد: در این برنامه که سومین همایش آن در حال برگزاری است تلاش شده افراد موفق و درعین‌حال گمنامی و در سکوت و آرامش توانسته‌اند پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته و قدم‌های بسیار ارزشمندی در راه پیشرفت علمی فرهنگی و هنری جامعه بردارند به جامعه معرفی شوند.

سپهوند در ادامه با اشاره به گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی و پاسداشت شهید اهل‌قلم سید «مرتضی آوینی»، از دانش‌آموزان شرکت کنند در همایش خواست در خصوص این شهید گران‌قدر مطالعه کنند و بیشتر باشخصیت و زندگی و فعالیت‌ها و اندیشه‌های این شهید بزرگوار آشنا شوند.

سومین همایش «روایت پیشرفت» در خرم‌آباد برگزار شد

کریم خورشیدوند مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان نیز در این همایش، اظهار داشت: رسالت اصلی و مهم هنرمندان این است که با خلق اثر هنر خود به اهداف والا و متعالی و متعهدانه برسند و آن را به مخاطبان ارائه دهند.

وی با اشاره به اهمیت هنر، افزود: هنرمند با خلق اثر هنری جهان‌بینی و فکر و اندیشه خود را به مخاطبان انتقال می‌دهد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه هنر برای بشر جلوه‌ای از ذات الهی است، تصریح کرد: زیباترین جلوه‌های هنری در قصص قرآنی روایت شده است.

سومین همایش «روایت پیشرفت» در خرم‌آباد برگزار شد

خورشیدوند در ادامه از حوزه هنری لرستان در برگزاری این همایش و اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه در معرفی الگوهای تأثیرگذار علمی و هنری به نسل‌های جوان و نوجوان تقدیر کرد.

بنابراین گزارش، سومین همایش روایت پیشرفت با حضور جمعی از مسئولان؛ فعالان و کنشگران فرهنگی اجتماعی و دانش‌آموزان هنرستان‌های ام‌البنین و حدیث شهرستان خرم‌آباد در تالار ماه این حوزه برگزار شد.

سومین همایش «روایت پیشرفت» در خرم‌آباد برگزار شد

سید یعقوب کریمی عضو هیئت‌علمی دانشگاه و از مخترعین و پژوهشگران موفق و سیده معصومه سادات حسینی از هنرمندان مطرح نقاش و گرافیست در عرصه ملی و بین‌المللی جز مدعوینی بودند که در این همایش شرح‌حالی از زندگی خود، راه‌های رسیدن به موفقیت‌ها و مسائل و مشکلات در مسیر پیشرفت خود در را بیان داشتند.

کد مطلب 6080455

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