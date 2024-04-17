به گزارش خبرگزاری مهر، سامان سپهوند رئیس حوزه هنری لرستان در همایش روایت پیشرفت معرفی افراد موفق، توانمند و مطرح به‌عنوان الگوهای تأثیرگذار در جامعه و شناخت بیشتر نسل‌های جوان و آگاهی بیشتر از روش دستیابی به پیشرفت و پرورش توانایی‌هایی این عزیزان را از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت معرفی و پاسداشت افراد توانمند و موفق به‌عنوان سرمایه‌های علمی و فرهنگی و هنری و اجتماعی در جامعه، تصریح کرد: متأسفانه در معرفی این قهرمانان و افراد تأثیرگذار دچار افراط و تفریط‌هایی هستیم گاهی در این زمینه غفلت و کوتاهی شده و گاهی آن‌قدر بزرگ و سرفراز معرفی شده‌اند که به‌نوعی دست‌نیافتنی شده‌اند.

رئیس حوزه هنری لرستان، اضافه کرد: در این برنامه که سومین همایش آن در حال برگزاری است تلاش شده افراد موفق و درعین‌حال گمنامی و در سکوت و آرامش توانسته‌اند پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته و قدم‌های بسیار ارزشمندی در راه پیشرفت علمی فرهنگی و هنری جامعه بردارند به جامعه معرفی شوند.

سپهوند در ادامه با اشاره به گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی و پاسداشت شهید اهل‌قلم سید «مرتضی آوینی»، از دانش‌آموزان شرکت کنند در همایش خواست در خصوص این شهید گران‌قدر مطالعه کنند و بیشتر باشخصیت و زندگی و فعالیت‌ها و اندیشه‌های این شهید بزرگوار آشنا شوند.

کریم خورشیدوند مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان نیز در این همایش، اظهار داشت: رسالت اصلی و مهم هنرمندان این است که با خلق اثر هنر خود به اهداف والا و متعالی و متعهدانه برسند و آن را به مخاطبان ارائه دهند.

وی با اشاره به اهمیت هنر، افزود: هنرمند با خلق اثر هنری جهان‌بینی و فکر و اندیشه خود را به مخاطبان انتقال می‌دهد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه هنر برای بشر جلوه‌ای از ذات الهی است، تصریح کرد: زیباترین جلوه‌های هنری در قصص قرآنی روایت شده است.

خورشیدوند در ادامه از حوزه هنری لرستان در برگزاری این همایش و اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه در معرفی الگوهای تأثیرگذار علمی و هنری به نسل‌های جوان و نوجوان تقدیر کرد.

بنابراین گزارش، سومین همایش روایت پیشرفت با حضور جمعی از مسئولان؛ فعالان و کنشگران فرهنگی اجتماعی و دانش‌آموزان هنرستان‌های ام‌البنین و حدیث شهرستان خرم‌آباد در تالار ماه این حوزه برگزار شد.

سید یعقوب کریمی عضو هیئت‌علمی دانشگاه و از مخترعین و پژوهشگران موفق و سیده معصومه سادات حسینی از هنرمندان مطرح نقاش و گرافیست در عرصه ملی و بین‌المللی جز مدعوینی بودند که در این همایش شرح‌حالی از زندگی خود، راه‌های رسیدن به موفقیت‌ها و مسائل و مشکلات در مسیر پیشرفت خود در را بیان داشتند.