نوید فرهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بحث سیاست توسعه گلخانه‌های کشور مبتنی بر یک سری از مطالعات بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ انجام شد و هیأت دولت مصوب کرد بحث گلخانه‌ها در کل کشور توسعه پیدا کند.

وی افزود: استان گلستان یکی از استان‌هایی است که برخی از نقاط استان مستعد تولید گلخانه هستند که بر همین اساس مجوزهایی گرفته شود و تسهیلات لازم به متقاضیان داده شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان گلستان با اشاره به اینکه افرادی که علاقه مند به این حوزه هستند باید از یک حداقلی‌ها برخوردار باشند، گفت: برای احداث گلخانه مساحتی به متراژ چهار هزار متر مربع زمین نیاز است که حداقل سه هزار متر آن تحت پوشش گلخانه‌ای قرار گیرد.

فرهانی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود افرادی که می‌خواهند در این بخش ورود کنند سطوح بالاتری را انتخاب کنند تا از درآمد بیشتری برخوردار شوند و بتوانند کار صادرات را انجام دهند.

وی با بیان اینکه بعد از استعلام‌های مربوطه که از ادارات اخذ می‌شود مجوز پروانه تأسیس صادر می‌شود، یادآور شد: با پروانه تأسیس که صادر می‌شود افراد می‌توانند مجوز تغییر کاربری را دریافت کنند.

فرهانی در خصوص تسهیلات اظهار کرد: ۸۰ درصد هزینه گلخانه به صورت تسهیلات در اختیار افراد قرار می‌گیرد که باز پرداخت آن پنج ساله است.