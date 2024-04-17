اجرای ۳۱ رشته مسیرگشایی با ۲۰ کیلومتر طول در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در گفتگو با خبرنگاران، ضمن تبریک حماسه "وعده صادق" نیروهای انقلاب اسلامی در حمله به زیرساخت‌های اسرائیل غاصب اظهار کرد: وعده صادق در انتقام از عاملین حمله به کنسولگری ایران در سوریه و شهادت مستشاران نظامی ایران در آن کشور، با حمله گسترده نیروهای انقلاب اسلامی به زیرساخت‌های اسرائیل غاصب تحقق یافته و درس عبرتی برای دیگر کشورها شد.

وی با اشاره به بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تبریز در سال جاری افزود: ۲۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال جاری است که از این اعتبار عمرانی، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های مسیرگشایی اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه‌های مسیرگشایی در نقاط مختلف شهر، به خصوص مناطق کم‌برخوردار افزود: در ۲ سال گذشته بیشترین تمرکز شهرداری تبریز احصا و تکمیل پروژه‌های مسیرگشایی مصوب در بودجه سال‌های گذشته بود که در این راستا ۳۱ رشته مسیرگشایی طراحی شده که برخی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده و طرح‌های باقیمانده نیز طبق زمانبندی اجر خواهد شد.

هوشیار اضافه کرد: از ۳۱ پروژه مسیرگشایی شهرداری تبریز در نقاط مختلف شهر ۱۳ پروژه تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و ۱۸ پروژه مسیرگشایی نیز در دست اجرا است.

وی با اشاره به اجرای فاز اول بزرگترین مسیرگشایی شهر تحت عنوان نجات تبریز افزود: اولویت شهرداری تبریز اجرای پروژه‌های مسیرگشایی در بافت‌های حاشیه‌نشین و فرسوده شهر است.

شهردار تبریز تسهیل تردد شهروندان و ایجاد مسیر دسترسی برای نیروهای امدادی همچون اورژانس وآتش‌نشانی در بافت فرسوده را بخش دیگری از اهداف اجرای پروژه‌های مسیرگشایی دانست و یادآور شد: در کنار تسهیل تردد شهروندان و نیروهای امدادی، اجرای پروژه‌های مسیرگشایی ارزش‌افزوده مناطق کم‌برخوردار شهر را بالا می‌برد.

به گفته یعقوب هوشیار فرایند تملک املاک واقع در مسیر، روند اجرای پروژه‌های مسیرگشایی را طولانی کرده و همکاری و استقبال شهروندان از طرح‌های مسیرگشایی می‌تواند به تسریع اجرای این پروژه‌ها منجر شود.

گفتنی است مسیرگشایی خیابان عرفان در شهرک تجلایی، دسترسی به ترمینال تبریز ،۱۸ متری والایی، مناف‌زاده، فلسطین جنوی، اتصال ولیصعر به پل ولایت ،۱۸ متری حمید مرزداران، علیپور، آرامیان، علی بقال، ۲۴ متری و ۳۵ متری صنعتگران جزو پروژه‌های اجرا شده مسیرگشایی در دو سال گذشته بوده است.

همچنین بخش دیگری از پروژه‌های مسیرگشایی نیز از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار بوده و مطابق زمانبندی موجود به بهره‌برداری می‌رسند.