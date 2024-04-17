فعالیت سامانه بارشی در جنوب کشور تا فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین در خراسان جنوبی رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، تگرگ و در برخی نقاط نیز خیزش گرد وخاک پیشبینی میشود. همچنین ناپایداریهای جوی در استان کرمان بهصورت افزایش ابر، بارش باران در مناطق مستعد استان تداوم دارد و این سامانه بارشی در جنوب کشور تا روز پنجشنبه ۳۰ فروردین، ادامه خواهد داشت.
همچنین برای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد، جنوب خراسان رضوی و برخی مناطق واقع در فارس، نیمه جنوبی و شرق اصفهان و ارتفاعات زاگرس مرکزی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق رخداد تگرگ پیشبینی میشود.
پنجشنبه ۳۰ فروردین در برخی نقاط استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان بارش با شدت کمتر ادامه دارد همچنین در ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
در بعد از ظهر جمعه، ۳۱ فروردین در برخی نقاط شمال غرب، غرب، استانهای واقع در دامنههای زاگرس مرکزی و دامنههای البرز مرکزی و بعد از ظهر شنبه (اول اردیبهشت) علاوه بر این مناطق در دامنههای زاگرس جنوبی، برخی نقاط استانهای فارس و هرمزگان رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت گاهی و گرد و خاک پیش بینی میشود.
همچنین آسمان تهران امروز ۲۹ فروردین صاف تا کمی ابری خواهد بود در بعضی ساعات افزایش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد داشت و در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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