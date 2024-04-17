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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۵۳

رییس اورژانس استان یزد:

۱۱ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در یزد به بیمارستان منتقل شدند

۱۱ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در یزد به بیمارستان منتقل شدند

یزد- رییس اورژانس استان یزد با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در یزد گفت: در این حادثه ۱۳ نفر مصدوم شدند که ۱۱ نفر از مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.

میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی اتوبوسی متعلق به تعاونی جهان گشت مهر در یزد اظهار کرد: تعداد کل راننده و سرنشینان اتوبوس ۱۵ نفر شامل ۱۳ سرنشین و دو راننده بوده است.

۱۱ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در یزد به بیمارستان منتقل شدند

وی عنوان کرد: بر اثر این حادثه ۱۳ نفر مصدوم شدند که ۱۱ مصدوم به بیمارستان منتقل و دو مصدوم سرپایی در صحنه توسط عوامل اورژانس درمان شدند.

میرجلیلی یادآور شد: هفت مصدوم به بیمارستان شهید صدوقی یزد و چهار مصدوم به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل شدند.

۱۱ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در یزد به بیمارستان منتقل شدند

وی ادامه داد: تریاژ و درمان اولیه مصدومان حادثه در کمتر از ۴۰ دقیقه توسط اورژانس یزد مدیریت شد و هم اکنون تمام مصدومان حادثه در بیمارستان تحت نظر اورژانس هستند.

رییس اورژانس استان یزد با اشاره به اینکه علت حادثه توسط پلیس در دست بررسی است، گفت: اسامی مصدومان اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است؛ این اتوبوس از بندرعباس عازم تهران بود که در ساعت ۵:۲۴ صبح امروز در جاده کمربندی یزد واژگون شد.

کد مطلب 6080494

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