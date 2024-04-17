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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۵۹

آیت الله نوری همدانی:

رهبر انقلاب با قدرت و حکمت امروز در حال اداره کشور است

رهبر انقلاب با قدرت و حکمت امروز در حال اداره کشور است

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: رهبری با قدرت و حکمت امروز در حال اداره کشور است که حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تجلیل از شخصیت اخلاقی و انقلابی و عملکرد با تدبیر و درایت و به دور از هیاهوی آیت‌الله حسینی بوشهری، اظهار کرد: جامعه مدرسین حوزه علمیه ستون استوار حوزه و دارای سابقه درخشان حدود ۶۰ ساله است و در انقلاب یک جریان اثرگذار بوده است و شخصیت و هسته نخست این تشکیلات افرادی در سطح بالا بوده که هر کدامشان در حوزه رکنی بودند.

ارتباط با اساتید و طلاب مستمر ادامه داشته باشد

وی افزود: باید در کارها مبانی همه ما اسلام و قرآن و اصول انقلاب اسلامی خصوصاً فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) باشد؛ ارتباط با اساتید و طلاب که شورای عالی انجام می‌دهد و من در جریان چند جلسه آن هستم بسیار مؤثر است که باید ان شاءالله مستمر باشد.

این مرجع تقلید در ادامه خاطرنشان کرد: عده‌ای متأسفانه مغرضانه قضاوت می‌کنند اما همه این‌جور نیستند، اگر مطلبی هم باشد باید در فضای احترام و حفظ جایگاه مطرح شود، نه اینکه در فضای مجازی دست به تضعیف و تخریب بزنند و اغراض شخصی را نسبت به شخص خاصی دنبال کنند. اگر برای خدا کار شود و هدف برای رضایت خدا باشد نباید کسی را که در حال خدمت در یک مجموعه‌ای هست تخریب کرد، بلکه همه باید کمک کنند و نباید در حوزه اختلاف باشد.

وی ادامه داد: ما همه دنبال یک هدف هستیم و آن هم سربازی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و خدمت به فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام) و حفظ مبانی انقلاب و اصولی که امام راحل تبیین کردند نه اینکه جناحی و حزبی عمل شود.

هر جا انحرافی باشد تذکر می‌دهیم

آیت الله نوری همدانی اظهار کرد: دولت‌ها و افراد می آیند و می‌روند ما با حفظ استقلال حوزه از نظام که فرزند حوزه است و ولایت فقیه که امام عزیز آن را به عرصه زندگی آورد و رهبری هم با قدرت و حکمت امروز در حال اداره است حمایت می‌کنیم و هر جا انحرافی باشد تذکر می‌دهیم و در این مسیر که مربوط به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است تعارف نمی‌کنیم.

این مرجع تقلید بیان کرد: من از افراد و طرق مختلف مسائل حوزه را دنبال می‌کنم امروز، البته در حوزه کاستی‌هایی وجود دارد که باید حل شود ولی در مجموع عملکرد جنابعالی در سمت رئیس جامعه مدرسین و عضو شورای عالی حوزه را در مجموعه وظایف تعریف شده موفق می دانم و برای شما دعا می‌کنم. ان شاءالله با هم فکری مشکلات حل شود، همانطور که تأکید کردم شما را فردی متدین و انقلابی می دانم و تقویت شما را لازم می‌دانم، البته باید توجه داشت جامعه مدرسین، شورای عالی و مدیریت حوزه با توجه به پیوستگی ولی هر یک وظایف دارند که عده‌ای وظایف را با هم مخلوط می‌کنند.

آیت الله نوری همدانی افزود: امیدوارم همه با هم در یک فضای دینی و دوستانه مشکلات را حل نمائیم و از انتقاد سازنده و پیشنهاد قابل اجرا استقبال کنیم و خدای نکرده اختلافی نباشد و حوزه به عنوان یک الگوی اخلاق و اخلاص باشد و احیاناً به غرض ورزی های شخصی و حزبی و گروهی توجه نشود و طبق همان اصول که عرض شد عمل شود و نوکری سربازان امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را همه افتخار بدانیم.

کد مطلب 6080497

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