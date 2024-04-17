رهبر انقلاب با قدرت و حکمت امروز در حال اداره کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تجلیل از شخصیت اخلاقی و انقلابی و عملکرد با تدبیر و درایت و به دور از هیاهوی آیت‌الله حسینی بوشهری، اظهار کرد: جامعه مدرسین حوزه علمیه ستون استوار حوزه و دارای سابقه درخشان حدود ۶۰ ساله است و در انقلاب یک جریان اثرگذار بوده است و شخصیت و هسته نخست این تشکیلات افرادی در سطح بالا بوده که هر کدامشان در حوزه رکنی بودند.

ارتباط با اساتید و طلاب مستمر ادامه داشته باشد

وی افزود: باید در کارها مبانی همه ما اسلام و قرآن و اصول انقلاب اسلامی خصوصاً فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) باشد؛ ارتباط با اساتید و طلاب که شورای عالی انجام می‌دهد و من در جریان چند جلسه آن هستم بسیار مؤثر است که باید ان شاءالله مستمر باشد.

این مرجع تقلید در ادامه خاطرنشان کرد: عده‌ای متأسفانه مغرضانه قضاوت می‌کنند اما همه این‌جور نیستند، اگر مطلبی هم باشد باید در فضای احترام و حفظ جایگاه مطرح شود، نه اینکه در فضای مجازی دست به تضعیف و تخریب بزنند و اغراض شخصی را نسبت به شخص خاصی دنبال کنند. اگر برای خدا کار شود و هدف برای رضایت خدا باشد نباید کسی را که در حال خدمت در یک مجموعه‌ای هست تخریب کرد، بلکه همه باید کمک کنند و نباید در حوزه اختلاف باشد.

وی ادامه داد: ما همه دنبال یک هدف هستیم و آن هم سربازی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و خدمت به فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام) و حفظ مبانی انقلاب و اصولی که امام راحل تبیین کردند نه اینکه جناحی و حزبی عمل شود.

هر جا انحرافی باشد تذکر می‌دهیم

آیت الله نوری همدانی اظهار کرد: دولت‌ها و افراد می آیند و می‌روند ما با حفظ استقلال حوزه از نظام که فرزند حوزه است و ولایت فقیه که امام عزیز آن را به عرصه زندگی آورد و رهبری هم با قدرت و حکمت امروز در حال اداره است حمایت می‌کنیم و هر جا انحرافی باشد تذکر می‌دهیم و در این مسیر که مربوط به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است تعارف نمی‌کنیم.

این مرجع تقلید بیان کرد: من از افراد و طرق مختلف مسائل حوزه را دنبال می‌کنم امروز، البته در حوزه کاستی‌هایی وجود دارد که باید حل شود ولی در مجموع عملکرد جنابعالی در سمت رئیس جامعه مدرسین و عضو شورای عالی حوزه را در مجموعه وظایف تعریف شده موفق می دانم و برای شما دعا می‌کنم. ان شاءالله با هم فکری مشکلات حل شود، همانطور که تأکید کردم شما را فردی متدین و انقلابی می دانم و تقویت شما را لازم می‌دانم، البته باید توجه داشت جامعه مدرسین، شورای عالی و مدیریت حوزه با توجه به پیوستگی ولی هر یک وظایف دارند که عده‌ای وظایف را با هم مخلوط می‌کنند.

آیت الله نوری همدانی افزود: امیدوارم همه با هم در یک فضای دینی و دوستانه مشکلات را حل نمائیم و از انتقاد سازنده و پیشنهاد قابل اجرا استقبال کنیم و خدای نکرده اختلافی نباشد و حوزه به عنوان یک الگوی اخلاق و اخلاص باشد و احیاناً به غرض ورزی های شخصی و حزبی و گروهی توجه نشود و طبق همان اصول که عرض شد عمل شود و نوکری سربازان امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را همه افتخار بدانیم.