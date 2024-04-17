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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۸:۰۰

مدیر کل انتقال خون استان ایلام:

۱۱۰۰ نفر در استان ایلام خون اهداء کردند

۱۱۰۰ نفر در استان ایلام خون اهداء کردند

ایلام-مدیر کل انتقال خون استان ایلام گفت: در سال جاری یک هزار و ۱۰۰ نفر در استان ایلام خون اهداء کرده اند.

لیلی عاصم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۸ واحد خونی در استان ایلام توسط مردم نوعدوست استان اهداء شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری یک هزار و ۱۰۰ نفر در استان ایلام خون اهداء کرده‌اند، بیان کرد: بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرهنگ سازی در بحث مراجعه مردم و به خصوص جوانان برای اهدای خون هستیم.

عاصم آبادی اظهار کرد: گروه‌های خونی منفی بیشتر از سایر گروه‌ها، مورد نیاز است.

مدیر کل انتقال خون استان گفت: با توجه به نیاز مستمر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به همه گروه‌های خونی، مردم برای اهداء خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند.

کد مطلب 6080499

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