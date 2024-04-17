ارتباط بیش از ۴۵ محور روستایی و ۱۲ جاده فرعی مسدود شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار در خصوص آخرین وضعیت سیلاب استان، صبح امروز در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه خوشبختانه تا این لحظه از فعالیت سامانه بارشی در استان، هیچ تلفات جانی گزارش نشده، گفت: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان در حال حاضر بیش از ۶۳۲ اکیپ امدادی و خدمات رسانی در جنوب استان مستقر شده‌اند.

وی که همراه استاندار در مناطق سیل زده حضور دارد، اظهار کرد: سامانه بارشی شدیدی که از ظهر روز گذشته در استان فعالیت خود را شروع کرده، خوشبختانه تاکنون هیچگونه تلفات جانی در بر نداشته و عمده بارش‌ها در شهرستان‌های زرآباد، کنارک، چابهار، نیکشهر، قصرقند و فنوج بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان اینکه حجم این بارش‌های سیلابی طی سال‌های اخیر در استان بی‌نظیر بوده، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴۵ محور روستایی و ۱۲ جاده فرعی در جنوب استان مسدود شده که تلاش‌ها برای برقراری ارتباط با آنها در جریان است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در تلاش هستیم تا در گام اول ارتباط تمامی محورهای اصلی مناطق درگیر سیلاب را برقرار کنیم.

بیجار با بیان اینکه قطع ارتباط با شهرستان زرآباد و قطعی آب و برق در برخی از روستاهای جنوبی استان اعلام شده، تصریح کرد: حجم خسارات اولیه وارد شده به بخش‌های کشاورزی راه و برق جنوب استان تاکنون بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد برآورد شده است.



وی افزود: تمام تلاش ما بر آن است تا برقراری ارتباط در محورهای مواصلاتی استان به جهت انجام خدمات امدادی برقرار شود.