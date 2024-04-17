بازگشت ۳۰ واحد تولیدی تعطیل به چرخه تولید در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، ایوب رحیمی گفت: در سال گذشته تعداد ۳۰ واحد صنعتی با سرمایه گذاری بیش از ۵۵ هزار و۴۵۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۸۷۸ نفر به چرخه تولید بازگشتند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک برای فعال‌سازی واحدهای صنعتی راکد در استان، تصریح کرد: با توجه به برگزاری مستمر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با مدیران و رفع مسائل و مشکلات واحدها این امر مهم انجام گرفت.

رحیمی نبود سرمایه در تأمین نقدیندگی را مهمترین علت تعطیلی واحدهای صنعتی راکد عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاران جدیدی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان را دارند به سمت احیای واحدهای تولیدی راکد هدایت شوند.

معاون امور صنایع سازمان صمت استان اظهار داشت: واحدهایی که در سال جاری به چرخه تولید بازگشته و مجدد راه‌اندازی شده‌اند بیشتر صنایع کوچک هستند و هر واحد به طور متوسط برای ده نفر اشتغالزایی کرده است.

وی تأثیر واحدهای احیا شده در چرخه تولید استان را مهم ارزیابی کرد و گفت: واحدهای کوچک اگرچه از نظر اشتغالزایی محدود هستند اما تحرک خوبی در رونق تولید و تکمیل چرخه تولید در استان ایجاد می‌کنند.