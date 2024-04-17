به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن یک ویژگی جدید به نام «خون آشامی باکتریایی» در باکتری هایی مانند سالمونلا و ای کولای کشف کرده اند که باعث بیماری های تغذیه ای می شوند. از مدت ها قبل پژوهشگران نمی دانستند میکروارگانیسم ها چرا و چگونه می توانند بسیار سریع از معده به خون برسند و در آنجا پیامدهایی مرگبار رقم بزنند.

اکنون گروهی از آنها متوجه شدند باکتری ها به بخش مایع خون یا همان سرم می چسبند که حاوی موادی مغذی برای این میکروارگانیسم ها است.

پاتوژن ها می توانند به آسانی مکان سرم را بیابند و از طریق بریدگی های کوچکی در سیستم گوارش وارد جریان خون شوند. این روند گاهی اوقات در افراد مبتلا به بیماری التهاب روده به سپسیس و مرگ منجر می شوند.

حتی مقدار اندکی از خون کافی است تا باکتری های خون آشامی را مانند کوسه ها به خود جذب کند. آردن بیلینک پروفسور این دانشگاه در بیانیه ای می نویسد: باکتری که جریان خون را آلوده می کند، ممکن است مرگبار باشد. ما متوجه شدیم برخی باکتری هایی که عفونت در خون را به وجود می آورند در حقیقت یک ماده شیمیایی در خون انسان را حس و می توانند به سمت آنها شنا کنند.

طبق تحقیقی که در ژورنالeLife منتشر شده، باکتری هایی مانند ای کولای و سالمونلا می توانند حتی یک فمولیتر از سرم خون( معادل 0.0000000000001 میلی لیتر) را ردیابی کنند. هنگامیکه باکتری ها بریدگی را بیابند که خون را به معده سرازیر می کند، دور آن جمع و از همانجا وارد جریان خون می شوند.

پژوهشگران در این تحقیق از سیستم میکروسکوپی بسیار قدرتمندی استفاده کردند تا خونریزی معده را با تزریق مقدار بسیار اندکی از سرم خون انسان شبیه سازی کنند. در مرحله بعد آنها مسیریابی باکتری ها به سمت منبع را رصد کردند. آنها شاهد بودند که میکروب ها سرم را جستجو کردند و در کمتر از یک دقیقه آن را یافتند.

در این مورد، این یک استراتژی به نام«کموتاکسی» است که در آن باکتری ها به سمت غلظت های بالاتری از مواد خاص حرکت می کنند. همچنین محققان متوجه شدند سالمونلا نوعی دریافت کننده پروتئینی خاص به نام Tsr دارد که قابلیت های حس کردن و شنا کردن باکتری به سمت سرم خون انسان را همراه دارد.

محققان برای کشف Tsr از یک میکروسکوپ با دقت بسیار بالا استفاده کردند که اتم های پروتئین را در حال واکنش با ماده ای به نام سرین (اسید آمینه به فرمول hoch2ch(nh2)cooh) رانشان داد. آنها معتقدند سرین یکی از مواد شیمیایی خون است که باکتری ها آنها را حس و مصرف می کنند.

اطلاعات جدید درباره اینکه باکتری ها چگونه وارد جریان خون می شوند، مسیر را برای توسعه داروهای جدیدی فراهم می کند که از سپسیس جلوگیری می کند.