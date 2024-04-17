دیدار احمدوند و سفیر هند در آستانه نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر احمدوند رئیس سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه‌شنبه ۲۸ فروردین با رودرا گائوراو شرست؛ سفیر هند در ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار علی رمضانی قائم مقام و سخنگوی سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و اسماعیل جانعلی‌پور مدیر کمیته ناشران خارجی و مدیر کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.

حضور هند به عنوان دروازه نشر جهان در نمایشگاه

احمدوند در این‌دیدار با بیان اینکه ظرفیت ایجاد شده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منجر به توسعه فرهنگی می‌شود، گفت: امیدوارم با مساعدت، همکاری و همراهی مجموعه فعالان فرهنگی ایران و هند ارتباط فرهنگی بین دو کشور رو به رشد حرکت کند.

رئیس سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به سفیر هند گفت: افق و هم فکری مشترکی بین ما وجود دارد. مشتاق حضور نویسندگان و اهالی ادبیات هند در ایران هستیم تا ادبیات معاصر هند به اندازه کافی به جامعه فرهنگی ایران شناسانده شود. برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فرصت مناسبی برای آشنایی با آثار مکتوب نویسندگان، شاعران و ارتباط با جامعه ادبی ایران و هند است.

وی در خصوص ترجمه کتاب‌های نویسندگان ایرانی و هندی گفت: پیشنهادهایی برای ترجمه تعدادی از آثار هندی به زبان فارسی به ما ارائه شده و ما در حال بررسی آنها هستیم. پیشنهادهایی هم برای ترجمه آثار ایرانی به زبان هندی ارائه خواهیم داد. امیدواریم علاوه بر غرفه رسمی کشور هند که با معماری و شمایل زیبایی اجرا می‌شود ناشران هندی نیز در بخش خارجی این نمایشگاه حضور پیدا کنند. مردم ایران به آشنایی با نشر هند علاقه‌مند هستند. بنابراین هند می‌تواند به عنوان دروازه نشر جهان در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور پیدا کند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اشاره به جانمایی غرفه هند به عنوان میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: در فرهنگ شرق تلاش می‌شود میزبان بهترین را برای میهمان فراهم کند. بنابراین ما نیز تلاش می‌کنیم موقعیت مناسبی برای غرفه هند در نمایشگاه در نظر بگیریم.

بالاتر از انتظار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور پیدا خواهیم کرد

در ادامه رودرا گائوراو شرست با بیان اینکه برای افزایش ظرفیت فعالیت‌های فرهنگی بین ایران و هند هیچ محدودیتی وجود ندارد، گفت: تعاملات هزاران ساله بین ایران و هند وجود دارد و تأثیر آن را می‌توانیم در فرهنگ هند از نوع لباس تا غذا ببینیم. به عبارتی سایه‌ای از تأثیر فرهنگ ایران بر فرهنگ هند دیده می‌شود. تصویر اکثر هندی‌ها از ایران یک تصویر زیباشناسانه از معماری، شعر، ادبیات و… این کشور است. این تأثیر همواره بر توسعه تمدن هندی به ویژه توسعه زبان فارسی دیده می‌شود. این زبان در هند جزو ۹ زبان کلاسیک هند شناخته می‌شود و ما آن را جزو زبان‌های خارجی نمی‌دانیم.

سفیر هند حضور ایران و هند به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه‌های کتاب دو کشور را فرصت مناسبی برای تاکید بر وجود سابقه و سنت دیرینه در زمینه ادبیات و زبان بین دو کشور دانست و گفت: ما نباید فرصت حضور در نمایشگاه کتاب دو کشور را به ویژه در زمینه آگاهی بخشی به نسل جوان از دست بدهیم. چرا که نسل جوان کمتر از ارتباط قوی بین دو کشور اطلاع دارد. حضور در نمایشگاه‌های کتاب دو کشور تضمین کننده ارتباط فرهنگی در آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: هرسال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو یک کشور به عنوان میهمان ویژه حضور دارد که ممکن است صرفاً برای ارائه کتاب در نمایشگاه شرکت کرده باشند، اما ایران و هند به علت داشتن سنت ادبی غنی باید حضور قوی‌تری در این رویدادها داشته باشند. بنابراین ما بالاتر از انتظار شما در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور پیدا خواهیم کرد و برای حضور در این نمایشگاه به عنوان میهمان ویژه بسیار هیجان زده هستیم. هند در حوزه ادبیات برادر ایران است و این رابطه فرهنگی باید به مردم دو کشور منتقل شود.

سفیر هند در ایران با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی غرفه هند در زمان برگزاری سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: این برنامه‌ها را می‌توانیم در زمان حضور ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو تکمیل کنیم. تعدادی از کتاب‌های کلاسیک از نویسندگان و ناشران ایران و هند برای ترجمه انتخاب و در زمان حضور ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو از آنها رونمایی کنیم. همچنین می‌توانیم تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه‌های مختلف بین دو کشور برقرار و در زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو آنها را عملیاتی کنیم. همچنین نویسندگان ایرانی می‌توانند در زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو در این نمایشگاه حضور پیدا کنند و با نویسندگان و ناشران هندی تعامل و گفت‌وگو داشته باشند. مردم هند با حافظ، مولانا، سعدی و… آشنایی دارند اما از آثار نویسندگان معاصر ایرانی شناخت کافی وجود ندارد.

رودرا گائوراو شرست در پایان گفت: امیدوارم حضور ایران و هند در نمایشگاه‌های کتاب دو کشور اتفاقات خوبی را در حوزه تعاملات فرهنگی رقم بزند. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو تلاش می‌کنیم این حضور به موفقیت کامل تبدیل شود. مشتاقانه منتظر حضور ایران در دوره بعدی نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو هستیم و امیدوارم این حضور منجر به بازتولید علاقه موجود نسبت به ادبیات در دو کشور شود.