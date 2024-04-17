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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۳۰

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب کشور:

تا پای جان از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهیم کرد

تا پای جان از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهیم کرد

ارومیه-فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمالغرب کشور گفت: امروز در روز ارتش، برای بار دیگر با رهبر انقلاب و با خون شهدا پیمان می‌بندیم که از تمامیت ارضی و پاسداری از مردم کشورمان دفاع خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ سیروس امان الهی، صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ارتش، ضمن تبریک روز ارتش، عملیات مقتدرانه نیروهای مسلح علیه رژیم صهیونیستی را تبریک گفت و افزود: این عملیات موجب شادی دل همه آزادگان جهان شد.

وی ادامه داد: ارتش ایران اسلامی به عنوان ذوالفقار ولایت، دوش به دوش سایر نیروهای مسلح به مأموریت خود جهت ایجاد ثبات و امنیت کشور مشغول است.

امیرسرتیپ امان الهی با تاکید به اینکه نیروهای مسلح به‌خصوص ارتش سلحشور در بهترین شرایط آمادگی و دفاعی قرار دارد، ادامه داد: چنانچه دشمن ضربه‌ای به منافع کشور وارد کند، یقیناً پاسخی محکم دریافت خواهد کرد.

کد مطلب 6080582

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    نظرات

    • رضا IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
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      ای دلاوراها وشیرهاروزتان مبارک.وهمیشه سالم باشید. روزارتش باخانواده ی ایشان مبارک

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