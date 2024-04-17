«وعده صادق» آغاز حرکت نابودی اسراییل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح چهارشنبه در همایش رژه یگان‌های نظامی در روز ارتش جمهوری اسلامی در رشت اظهار کرد: ۲۹ فروردین یادآور جهاد همه جانبه نیروی ارتش جمهوری اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران دست برتر قدرت منطقه و جهان است، گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران نگرش پوشالی قدرت نمایی استکبار را تغییر داد.

آیت الله فلاحتی با اشاره به وجود روحیه معنویت و ایمانی ارتش جمهوری اسلامی بیان کرد: ایمان و باورهای دینی بزرگترین پشتوانه یگان‌های نظامی و ارتش جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به شکست مفتضحانه اسرائیل در مقابل قدرت ایران افزود: عملیات وعده صادق نسخه قدرت پوشالی اسرائیل را پیچید.

امام جمعه رشت با اشاره به ویژگی‌های یگان‌های نظامی و ارتش جمهوری اسلامی بیان کرد: ایمان، تقوا و باورهای اعتقادی در کنار قدرت نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقتدار آفرین شده است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه عملیات وعده صادق آغاز حرکت نابودی اسرائیل است، گفت: جمهوری اسلامی با وعده صادق تابوی قدرت پوشالی اسرائیل را شکست.

وی با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی تمام شاهراه‌های آبی دنیا را فتح کرد، افزود: قدرت ارتش جمهوری اسلامی در جهان می‌درخشد.