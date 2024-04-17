معصومه نوروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه بارشی که در حال حاضر در استان فعال است و منجر به وقوع بارشهای نسبتاً خوبی نیز در استان شده به تدریج روند ضعیف شدن را طی میکند.
معاون توسعه، پیشبینی و مخاطرات جوی هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: البته این سامانه بارشی تا ساعات بعد از ظهر امروز همچنان در استان فعال است و شاهد وقوع بارشهای ضعیف و رگباری به ویژه در نیمه شرقی استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: میزان بارشهای این سامانه تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز به میلیمتر در شهرکرد ۴.۶، بروجن ۲۲.۸، لردگان ۰.۷، کوهرنگ ۹.۳، اردل ۵.۷، فارسان ۱۸، سامان ۳.۷، بن ۱.۷، شلمزار ۹.۱، فرخشهر ۴.۶، مالخلیفه ۳.۷، سورشجان ۹.۶، بلداجی ۸.۲، ایلبگی ۲.۶، دوآب صمصامی ۱۳.۹، بازفت ۶.۵ و در لیرابی ۹.۱ ثبت شده است.
نوروزی عنوان کرد: روز پنجشنبه وقوع بارش در چهارمحال و بختیاری انتظار نمیرود اما از روز جمعه تا اواسط هفته آینده عبور متناوب امواج موجب بارشهای رگباری در استان به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب خواهد شد.
معاون توسعه، پیشبینی و مخاطرات جوی هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: صبح امروز کوهرنگ، بلداجی و بروجن با ۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین ایستگاههای استان بودند همچنین در شهرکرد دمای ۵ درجه سانتیگراد بالای صفر به ثبت رسیده است.
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