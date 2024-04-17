نجات جان مادران باردار در شرایط نامساعد جوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان؛ حسین قاسمی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گفت: با توجه به شرایط نامساعد جوی و طغیان رودخانه، طی تماس تلفنی با پرسنل ۱۱۵ جان ۲ مادر باردار به دلیل درد زایمان ۲۵ و۴۰ ساله نجات یافت.

وی افزود: طی تماس تلفنی به پایگاه اورژانس ۱۱۵ بلافاصله دو آمبولانس از جاسک و بشاگرد اعزام شد.

قاسمی اضافه کرد: مادر ۲۵ ساله به بیمارستان خاتم الانبیا جاسک و مادر ۴۰ ساله به بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد انتقال یافتند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان اظهار کرد: پس از پذیرش در بیمارستان‌ها، اقدامات درمانی لازم توسط تیم پزشکی انجام شد و خوشبختانه جان مادران باردار نجات یافت.