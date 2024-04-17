  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۲

در اطلاعیه ای عنوان شد؛

برگزاری راهپیمایی ضد صهیونیستی گیلانی ها در حمایت از مردم غزه

برگزاری راهپیمایی ضد صهیونیستی گیلانی ها در حمایت از مردم غزه

رشت- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با انتشار اطلاعیه ای از برگزاری راهپیمایی ضد صهیونیستی در حمایت از مردم غزه پس از خطبه های نماز جمعه این هفته استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری تظاهرات حمایت از مقاومت مردم مظلوم و مقتدر غزه و پاسخ مشروع نظام مقدس جمهوری اسلامی به تجاوز رژیم جنایتکار و اشغالگر صهیونیستی، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۱ فروردین در سراسر استان گیلان خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی در چند روز اخیر به شکل‌های مختلف همانند برگزاری تجمع، کاروان خودرویی، جشن و نورافشانی ضمن اعلام تقدیر، تشکر و حمایت همه‌جانبه از اقدام مقتدرانه و هوشمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انجام عملیات گسترده و موفق پهپادی موشکی علیه رژیم نامشروع، جنایتکار و متجاوز صهیونیستی و ابراز خوشحالی از پاسخ قاطع و دشمن‌کوب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اقدام تروریستی، ضدبشری و رذیلانه حمله به کنسولگری ایران، به شجاعت و اقتدار فرزندان برومند و سلحشور خود افتخار نمودند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش و شیطان‌سیرت صهیونیستی و همچنین تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انجام عملیات پیروزمندانه «وعده صادق»، از عموم مردم استان دعوت می‌نماید تا با حضور گسترده و پرشور خود در تظاهرات حمایت از مقاومت مردم مظلوم و مقتدر غزه و پاسخ مشروع نظام مقدس جمهوری اسلامی به تجاوز رژیم جنایتکار و اشغالگر صهیونیستی که پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۱ فروردین در همه میعادگاه‌های نماز جمعه سراسر استان گیلان و در شهر رشت از میدان مصلی به سمت میدان فرهنگ برگزار می‌گردد، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات گیلانیان غیور و ولایت‌مدار بیفزایند.

کد مطلب 6080668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها