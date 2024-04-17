به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور با ارسال پیامی خطاب به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، فرا رسیدن ۲۹ فروردین ماه، روز ارتش را تبریک گفت.

متن پیام رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم. ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز متدین‌تر و کارآمدتر از همیشه است. امروز زمام ارتش در دست نیروهای متدین و انقلابی است «رهبر انقلاب اسلامی

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

ارتش جمهوری اسلامی ایران از مکتب وحیانی اسلام و با تدبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی «رحمه‌الله علیه» و هدایت‌های داهیانۀ رهبر انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف نظامی و خدمت رسانی به جامعه، در مقاطع حساس کشور عزیزمان به عنوان بازوان پرتوان ملت، همواره کنار مردم ایران بوده است.

امروز نیز حضور ارتش در حفظ و حراست از مرزهای میهن اسلامی با بهره‌گیری از دانش و تجربه، توانایی و روحیه انقلابی و جهادی و خدمت رسانی به مردم در مناطق محروم جامعه در حوادث و اتفاقات ناگوار، دوشادوش دیگر نیروهای مسلح، مایه اطمینان و آرامش خاطر مردم و مایه پریشانی خاطر برای دشمنان این مرز و بوم است.

سلام و درود خدا بر شهدای والامقام ارتش جان بر کف که در حفظ و حراست از تمامیت ارضی، عزت و شرف ایران عزیز حماسه آفریدند و در نزد پروردگارشان متنعّم هستند.

اینجانب به سهم خود، فرا رسیدن ۲۹ فروردین، سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به همه دلاورمردان ارتش سرفراز ایران اسلامی، به ویژه حضرتعالی تبریک و تهنیت عرض کرده، از خداوند متعال توفیق روز افزونتان در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در ظلّ توجهات حضرت، ولی عصر (عج) و رهبری‌های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) مسالت می‌کنم.