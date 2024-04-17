پیروزی جبهه مقاومت و نابودی اسراییل پیام شفاف «وعده صادق» است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا صبح چهارشنبه در همایش رژه یگان‌های نظامی در روز ارتش جمهوری اسلامی در رشت اظهار کرد: ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی از ماندگارترین یادگاری‌های امام راحل است.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه حضرت امام ارتش را احیا و حفظ کرد، گفت: ارتش وحدت گر یگان‌های نظامی در عرصه‌های مختلف بوده است.

امیر اکرمی نیا با اشاره به رشادت‌های ارتش در هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح خود را وقف حفظ تمامیت ارضی ایران اسلامی کرد لذا ارتش جمهوری اسلامی میدان دار بحران‌ها در کشور است.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به پیگیری راهبردهای کشور بیان کرد: قوی‌تر شدن کشور و نقش آفرینی و تقویت نظامی ایران اسلامی در منطقه و جهان از مخم ترین اهداف ارتش و دیگر نیروهای مسلح بوده است.

اکرمی نیا با بیان اینکه نیروهای مسلح اجازه تعرض به هیچ احدی را نمی‌دهد، گفت: صیانت از تمامیت ارضی کشور و بازدارندگی خط قرمز ارتش جمهوری اسلامی است.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی به تشریح پیام‌ها و دستاوردهای وعده صادق پرداخت و تصریح کرد: ارتقا سطح بازدارندگی دستاوردهای مهم وعده صادق برای نظام بوده است.

وی با بیان اینکه وعده صادق پیام‌های هوشمندانه و هوشیارانه برای دوستان و دشمنان دارد، افزود: تنبیه متجاوز گران و تعرض کنندگان به کشور و مرزهای سرزمینی پیام مهم وعده صادق است.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه اسرائیل در سراشیبی نابودی است، گفت: اسرائیل در محدوده کوچکی محبوس شده است.

اکرمی نیا با بیان اینکه رژیم صهیونیستی شکست پذیر و نابود شدنی است، گفت: دولت‌های غربی باید بدانند که اسرائیل رو به زوال است و هزینه‌های هنگفت برای این رژیم جعلی یک اشتباه استراتژیک است.

وی با بیان اینکه اسرائیل خانه عنکبوت است، افزود: پیروزی جبهه مقاومت و نابودی اسرائیل پیام شفاف وعده صادق است لذا آزادی غزه و فلسطین از مسیر مقاومت می‌گذرد.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه استیفای حقوق ایران در عرصه‌های بین المللی پیام بزرگ دیگر وعده صادق است، گفت: تنها راه توقف و نابودی رژیم جعلی اسرائیل مقاومت است.