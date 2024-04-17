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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۰

امیر ایرانی:

عملیات وعده صادق نشان داد مسلمانان در کنار هم هستند

عملیات وعده صادق نشان داد مسلمانان در کنار هم هستند

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: با عملیات وعده صادق به همه ثابت شد که مسلمانان در کنار هم یک حرف می‌زنند و آن حرف حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم است.

به گزارش خبرنگار مهر، «امیر دریادار شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه مراسم رژه ارتش در جمع خبرنگاران درباره تغییر موازنه قوا در منطقه، اظهار کرد: خیلی وقت است که موازنه قوا در منطقه با وجود نیروی مقاومت تغییر کرده است. امروز با عملیات وعده صادق به همه ثابت شد که مسلمانان در کنار هم یک حرف می‌زنند و آن حرف حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم است.

وی افزود: با عملیات وعده صادق به همه جهان ثابت شد که چگونه قدرت واقعی با قدرت پوشالی در صحنه چگونه عمل می‌کند. ادامه این روند ان‌شاء‌الله اینگونه است که دولت‌های منطقه خواست مردم خود را انجام دهند و این دولت‌ها بیدار می‌شوند و متوجه می‌شوند که ملت‌های خود چه می‌خواهند.

کد مطلب 6080692
هادی رضایی

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    نظرات

    • RO ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      2 0
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      آره واقعا ، مخصوصا اردن، عربستان، امارت، بحرین، کویت، مصر،. و....‌
    • سید IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      1 0
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      آره خدائیش عربستان و اردن و امارات و بحرین و قطرو کویت و عمان و مصر و.....کنار همن
    • مجید IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
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      یکی نیست به گروه ۷بگوید که سردار زاهدی و همرزمانش در کنسولگری دمشق بودن چرا اسرائیل زد حالا از اونها به دل از ما به گل زد خورد بگو پدرت سگی بشه اگر حمله نکنی این سرزمین کورش کبیر کسی بود زمانی شما یهودی ها را از بردگی آزاد کرد رگ داره ایرانی

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