عملیات وعده صادق نشان داد مسلمانان در کنار هم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، «امیر دریادار شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه مراسم رژه ارتش در جمع خبرنگاران درباره تغییر موازنه قوا در منطقه، اظهار کرد: خیلی وقت است که موازنه قوا در منطقه با وجود نیروی مقاومت تغییر کرده است. امروز با عملیات وعده صادق به همه ثابت شد که مسلمانان در کنار هم یک حرف می‌زنند و آن حرف حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم است.

وی افزود: با عملیات وعده صادق به همه جهان ثابت شد که چگونه قدرت واقعی با قدرت پوشالی در صحنه چگونه عمل می‌کند. ادامه این روند ان‌شاء‌الله اینگونه است که دولت‌های منطقه خواست مردم خود را انجام دهند و این دولت‌ها بیدار می‌شوند و متوجه می‌شوند که ملت‌های خود چه می‌خواهند.